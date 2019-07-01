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К сведению пассажиров. Изменение маршрутов автобусов 3 июля
02.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
3 июля с 8.00 до 12.00 в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Независимости, движение автобусов будет осуществляться по улицам Сумченко, Ленинской, Дмитриева.
Остановочный пункт «Площадь Ленина» в прямом и обратном направлениях переносится на о.п. «Больница ж.д.», остановочный пункт «Беларусбанк» в прямом и обратном направлениях переносится на о.п. «ДЭУ-73» для высадки и посадки пассажиров по маршрутам №№ 7, 9, 11, 12, 15, 17 и о.п. «Парк» для маршрута № 1.
Автопарк № 19.
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3 июля с 8.00 до 12.00 в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Независимости, движение автобусов будет осуществляться по улицам Сумченко, Ленинской,...
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