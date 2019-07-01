Налоговая инспекция информирует

Источник материала: Асiповiцкi край

Осуществление физическими лицами деятельности по заявительному принципу

Действующим законодательством, предусмотрены некоторые виды деятельности, при осуществлении которых, не требуется государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

Для того, чтобы приступить к осуществлению деятельности, физические лица обязаны:

1) до начала осуществления деятельности подать в налоговый орган по месту жительства письменное уведомление с указанием вида деятельности, а также периода осуществления деятельности и места осуществления деятельности. На основании представленного письменного уведомления налоговый орган исчислит единый налог исходя из налоговой базы и ставок налога, установленных в населенном пункте, в котором будет осуществляться деятельность.

2) до начала осуществления деятельности уплатить исчисленную налоговым органом сумму единого налога.

На физических лиц, осуществляющих деятельность, по заявительному принципу, не возлагается обязанность по соблюдению установленного законодательством порядка приема наличных денежных средств, порядка ведения учета полученных доходов и порядка представления в налоговый орган налоговых деклараций (расчетов) в связи с осуществлением деятельности.

Более подробную информацию о перечне видов деятельности и порядке осуществления такой деятельности Вы можете получить в инспекции МНС Республики Беларусь по Осиповичскому району, расположенной по адресу:

г. Осиповичи, пер. Заводской, 2в, кабинет № 6, 16 или по телефонам: 25-985, 25-991.

Как стать ремесленником

Ремесленниками признаются физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность.

Под ремесленной деятельностью понимается не являющаяся предпринимательской деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, в том числе электрического, направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан. Обязательным условием ремесленной деятельности является самостоятельное ее осуществление, т.е. без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.

Физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность, вправе:

— реализовывать изготовленные ими товары на торговых местах на рынках, ярмарках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах, в помещениях, используемых для их изготовления, с применением рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет, путем пересылки почтовым отправлением (в том числе международным), доставки по указанному потребителем адресу любым видом транспорта, а также на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

— на безвозмездной основе осуществлять обучение ремесленной деятельности на основании договора об обучении ремесленной деятельности.

Срок обучения ремесленной деятельности не должен превышать двух лет.

Ремесленники не вправе одновременно обучать ремесленной деятельности более трех учеников.

Для осуществления ремесленной деятельности впервые физическому лицу достаточно до начала ее осуществления уплатить сбор, который составляет одну базовую величину в календарный год, определяемой на дату его уплаты и подать в налоговый орган по месту жительства заявление о постановке на учет. При последующем осуществлении ремесленной деятельности уплата производится не позднее 28-го числа последнего месяца текущего календарного года за полный последующий календарный год.

Также физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность, обязаны оформить книги учета проверок.

Более подробную информацию о видах ремесленной деятельности и порядке ее осуществления можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Осиповичскому району, расположенной по адресу: г. Осиповичи, пер. Заводской, 2в, кабинеты 6, 16 или по телефонам 25-991, 25-985.

Комментарий к Указу № 151 от 18 апреля 2019 года

В Беларуси совершенствуются правовые отношения в сфере налогового законодательства. Это предусмотрено Указом № 151, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 18.04.2019 года.

Документ вносит изменения в Указ от 26 февраля 2015 года № 99

«О взимании налога на добавленную стоимость». Они направлены на поэтапную отмену механизма ограничения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров. Это позволит плательщикам на более раннем этапе принимать к вычету налог на добавленную стоимость и таким образом пополнять оборотные средства.

Для дальнейшей дедолларизации экономики предусматривается уплата налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и соли калийной в белорусских рублях, а не в иностранной валюте.

Самозанятым гражданам предоставлено право выполнять работы и оказывать услуги не только для физических, но и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Признан утратившим силу Указ от 23 октября 2012 года № 488

«О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», поскольку законодательные нормы, направленные на обеспечение полноты уплаты налогов, закреплены непосредственно в Налоговом кодексе Республики Беларусь.

О порядке ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами с 01.06.2019 г.

В связи с вступлением в силу постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 марта 2019 года

№ 119 «О признании утратившими силу постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь» утрачивает силу Инструкция о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта

2011 года № 107.

С 1 июня 2019 года порядок ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами регулируется Инструкцией о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 марта 2019 года № 117.

ЭСЧФ при продажах физлицам объектов, освобождаемых от НДС в 2019 году

С 2019 года изменился порядок создания и выставления ЭСЧФ

в отношении оборотов по реализации физлицам объектов, освобождаемых от НДС. Такие обороты с 2019 года нужно включать в итоговый ЭСЧФ, который направляется на Портал (без необходимости его выставления покупателю). Срок направления – не позже 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (абз. 1, 3 ч. 2 подп. 8.8 п. 8 ст. 131 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции от 30.12.2018).

Примечание

Новый порядок касается покупателей-физлиц, не выступающих ИП на момент покупки. Изменение не применяется:

— к продажам, при которых физлицо выступало как подотчетное лицо покупателя и покупателем заявлено требование о выставлении ЭСЧФ в его адрес;

— товарам, по которым продавец исчисляет НДС по расчетной ставке (абз. 2, 3 ч. 1 подп. 8.8 п. 8 ст. 131 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции от 30.12.2018).