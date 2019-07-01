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В Беларуси запустили мгновенные p2p-переводы между картами всех банков

02.07.2019 12:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси запустили мгновенные p2p-переводы между картами всех банков
фото: Myfin.by

Платформа запущена Альфа-Банком на основе собственного процессингового центра. Совершать переводы можно со смартфона, компьютера или планшета. Для этого на сайте банка нужно ввести свои имя и фамилию, номер карты, срок ее действия, CVV/CVC-код и номер карты получателя.

 
 
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фото: Myfin.by Платформа запущена Альфа-Банком на основе собственного процессингового центра. Совершать переводы можно со смартфона, компьютера или...
 
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