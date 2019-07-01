В Беларуси запустили мгновенные p2p-переводы между картами всех банков

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

Платформа запущена Альфа-Банком на основе собственного процессингового центра. Совершать переводы можно со смартфона, компьютера или планшета. Для этого на сайте банка нужно ввести свои имя и фамилию, номер карты, срок ее действия, CVV/CVC-код и номер карты получателя.