Беларусь пока отложила размещение панда-бондов - глава Минфина

Источник материала: Интерфакс

Беларусь пока отложила размещение панда-бондов на китайском рынке, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович на форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" во вторник.

"Мы получили китайский национальный рейтинг и возможность такая на сегодня существует. Но учитывая, что у нас появилась возможность привлечения кредита за счет сотрудничества с Банком развития Китая, вопрос размещения панда-облигаций мы пока отложили", - сказал Ермолович.

В то же время глава Минфина отметил, что у Беларуси достаточно высокая техническая возможность для выхода на рынок панда-бондов. "Мы пока будем изучать рынок, мониторить интерес инвесторов КНР к суверенным облигациям на китайском внутреннем рынке. Если общая ситуация станет благоприятной, сможем достаточно быстро на этот рынок выйти", - сказал министр.

Как сообщалось, Беларусь планирует до конца 2019 года привлечь от Банка развития Китая кредит на 3,5 млрд юаней.

В 2018 году китайское рейтинговое агентство CCXI присвоило Беларуси суверенный кредитный рейтинг по китайской национальной рейтинговой шкале на уровне "АА+" со стабильным прогнозом. Одновременно агентство присвоило Беларуси суверенный рейтинг по международной шкале на уровне "BBg".

Получение кредитного рейтинга по китайской национальной шкале осуществлялось в рамках подготовки к выпуску государственных облигаций Беларуси на внутреннем рынке КНР.