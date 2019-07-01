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Лукашенко: в отношениях Беларуси и Армении нет закрытых тем

02.07.2019 12:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В отношениях Беларуси и Армении нет закрытых тем, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

"Для нас нет закрытых тем с Арменией. Любые ваши пожелания, устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери", - сказал Лукашенко.

Глава государства пригласил Саркисяна задержаться еще на некоторое время в Беларуси. "Вы, действительно, не торопитесь обратно. Посмотрите то, что вас интересует с точки зрения развития экономики, промышленности, сельского хозяйства. Вы как человек толковый, умный, образованный, более того, практичный знаете, что посмотреть и что важно и полезно для Армении", - отметил он.

"У нас сложились очень хорошие, теплые отношения со многими представителями Армении, в том числе и частного бизнеса. Вы знаете их, моих друзей в Армении, которые инвестируют в Беларусь. Я очень благодарен", - продолжил президент.

Вместе с тем он подчеркнул требование для всех, кто намерен вести бизнес в Беларуси. "У меня одно правило: дружба дружбой, а государство - это все отдельно. Моя служба с этим связана быть не должна. Когда ко мне обратились за разрешением на поставку каких-то товаров, особенно чувствительных для Беларуси, я сразу сказал: общие принципы. Приходишь в Беларусь, открываешь предприятие, создаешь рабочие места, инвестируешь - поставляй, пожалуйста, сырье", - сказал глава государства.

"Мы уже притерлись в экономике в плане нашего сотрудничества, основой которого является создание совместных предприятий. Мы готовы идти этим путем", - резюмировал Лукашенко.

 
 
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В отношениях Беларуси и Армении нет закрытых тем, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном,...
 
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