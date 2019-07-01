Гуманитарная подгруппа ТКГ обсудит в Минске обмен пленными и поиск пропавших без вести

Источник материала: Интерфакс

Гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы во вторник начала работу в Минске, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

"Сегодня, 2 июля, в 11:00 гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе приступила к переговорам в Минске. В рамках повестки дня планируется рассмотреть вопросы организации обмена удерживаемыми лицами и поиска пропавших без вести", - сказал он.

Позднее МИД Беларуси сообщил о начале работы в Минске всех трех подгрупп трехсторонней контактной группы.