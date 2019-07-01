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Гуманитарная подгруппа ТКГ обсудит в Минске обмен пленными и поиск пропавших без вести
Источник материала: Интерфакс
Гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы во вторник начала работу в Минске, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
"Сегодня, 2 июля, в 11:00 гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе приступила к переговорам в Минске. В рамках повестки дня планируется рассмотреть вопросы организации обмена удерживаемыми лицами и поиска пропавших без вести", - сказал он.
Позднее МИД Беларуси сообщил о начале работы в Минске всех трех подгрупп трехсторонней контактной группы.
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Гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы во вторник начала работу в Минске, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР Дарьи...
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