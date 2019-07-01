Путин и Лукашенко могут предметно обсудить предложения по углублению интеграции в рамках форума регионов Беларуси и России в июле – Крутой

Источник материала: Интерфакс

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут предметно обсудить предложения двусторонней рабочей группы по углублению интеграции в рамках Форума регионов двух стран, который пройдет 16-18 июля текущего года в Санкт-Петербурге, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой журналистам в Минске во вторник.

"Заканчивается отработка мероприятий самой программы и той пояснительной записки, которая будет обозначать контуры тех дорожных карт, которые должны быть готовы примерно к 1 ноября текущего года", - сказал Крутой.

"Я думаю, что на уровне президентов первое предметное обсуждение состоится в Петербурге в рамках Форума регионов 16-18 июля. Я думаю, что коллеги уже будут готовы по блокам доложить текущую ситуацию", - добавил глава Минэкономики Беларуси.

По его словам, в настоящее время продолжается работа созданных двумя странами групп. "Проводим периодически по согласованному графику заседания, заслушиваем по отраслевым блокам нашим коллег", - отметил Крутой.

Отвечая на вопрос о количестве дорожных карт по углублению интеграции, министр сообщил, что их будет порядка десяти по всем ключевым отраслевым направлениям. "Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, таможня, налоги, финансы - примерно такие блоки", - уточнил он.

Крутой также рассказал, что "глобальных несогласованных вопросов на сегодняшний день на уровне экспертов нет". "Есть тяжелые темы, о которых вы прекрасно знаете, которые остаются на уровне президентов. Задача экспертов сейчас максимально отработать формулировки с учетом интересов двух стран", - добавил он.