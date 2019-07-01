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Лукашенко и Пашинян обсудили взаимодействие Беларуси и Армении в интеграционных объединениях
Источник материала: Интерфакс
Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся во вторник по инициативе армянской стороны, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.
"Обсуждена тематика развития двусторонних отношений, взаимодействия Беларуси и Армении в интеграционных объединениях. В частности, поднимались вопросы сотрудничества в Евразийском экономическом союзе, на 1 октября текущего года в Ереване запланировано заседание Высшего Евразийском экономического совета", - отметили в пресс-службе.
Также, продолжили там, речь шла о расширении внешнеэкономических связей Евразийского экономического союза с Сингапуром и Ираном. В настоящее время ведется работа над подписанием соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами и Сингапуром.
"Лукашенко во время телефонного разговора отметил хорошее выступление армянских атлетов на прошедших в Беларуси II Европейских играх и поздравил с этим премьер-министра Армении. В свою очередь Пашинян поздравил белорусского лидера с успешным проведением масштабного мультиспортивного форума", - сообщили в пресс-службе.
Пашинян также поздравил Лукашенко с предстоящими Днем Независимости и 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которые будут отмечаться 3 июля.
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Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся во вторник по инициативе армянской...
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