США призывают Иран остановить обогащение урана на любом уровне

Источник материала: Интерфакс

США считают, что ни одна ядерная сделка не должна позволить иранскому режиму обогащать уран на любом уровне, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Начиная с 2006 года Совет Безопасности ООН принял шесть резолюций, требующих от режима приостановить всю деятельность по обогащению и переработке (урана). Это был правильный стандарт тогда; это правильный стандарт сейчас. Администрация Трампа призывает международное сообщество восстановить давний стандарт нераспространения без обогащения (урана) для ядерной программы Ирана. Иран обладает неоспоримой способностью использовать мирную атомную энергию без обогащения на своей территории", - говорится в заявлении главы Госдепартамента.

Отмечается, что "ведущее в мире государство - спонсор терроризма продолжает использовать свою ядерную программу для вымогательства у международного сообщества и угрозы региональной безопасности".

Иранский режим, вооруженный ядерным оружием, будет представлять еще большую опасность для региона и для всего мира.

"Соединенные Штаты привержены переговорам о заключении нового всеобъемлющего соглашения с иранским режимом в целях устранения его угроз международному миру и безопасности. Пока Иран продолжает отвергать дипломатию и расширять свою ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться", - заключает Помпео.

В понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани обещал, что если другие участники СВПД не будут выполнять свои обещания по противодействию санкциям в отношении Ирана, то страна превысит уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, и приостановит модернизацию тяжеловодного реактора в Араке.