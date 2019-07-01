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Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля

02.07.2019 11:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года. Соответствующее постановление, внесенное Минпромторгом, опубликовано на сайте правительства.

"Цель эксперимента - апробация механизма маркировки отдельных видов молочной продукции средствами идентификации для противодействия ее незаконному ввозу, производству и обороту", - отмечается на сайте правительства.

Оператором информационной системы маркировки молочной продукции назначен ООО "Оператор-ЦРПТ".

В рамках эксперимента будет маркироваться продукция из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока и молочных продуктов, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую тару. Это, в частности, молоко и сливки (несгущенные и сгущенные), йогурт, кефир, молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и мороженое.

В эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, а также сферы питания.

Ответственными за проведение эксперимента являются Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязи, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ.

Переносы сроков и противостояние

Эксперимент по маркировке молочной продукции откладывался несколько раз. Изначально планировалось, что он начнется в сентябре 2018 года. О готовности участвовать в пилотном проекте тогда заявляли Danone, "Галактика" и "Карат". Но сроки были отложены: сначала Минпромторг планировал провести эксперимент с декабря 2018 года по декабрь 2019 года, затем старт пилотного проекта был отложен до начала 2019 года.

С 1 июля в России началась ветеринарная сертификация готовой молочной продукции в системе "Меркурий" - сыров, молочных консервов и сливочного масла. Остальная продукция подпадает под электронную ветсертификацию с 1 ноября 2019 года.

Подключение к "Меркурию" стало причиной серьезного противостояния ряда ведущих производителей молочных продуктов с разработчиком системы - Россельхознадзором. В результате сроки присоединения молочной продукции к сертификации в "Меркурии" несколько раз переносились.

Предполагается, что система "Меркурий" будет интегрирована с системой маркировки, которую курирует Минпромторг и оператором которой является ЦРПТ, для обмена данными по молочной продукции.

 
 
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Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года. Соответствующее постановление, внесенное...
 
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