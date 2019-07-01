|
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Источник материала: Интерфакс
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года. Соответствующее постановление, внесенное Минпромторгом, опубликовано на сайте правительства.
"Цель эксперимента - апробация механизма маркировки отдельных видов молочной продукции средствами идентификации для противодействия ее незаконному ввозу, производству и обороту", - отмечается на сайте правительства.
Оператором информационной системы маркировки молочной продукции назначен ООО "Оператор-ЦРПТ".
В рамках эксперимента будет маркироваться продукция из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока и молочных продуктов, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую тару. Это, в частности, молоко и сливки (несгущенные и сгущенные), йогурт, кефир, молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и мороженое.
В эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, а также сферы питания.
Ответственными за проведение эксперимента являются Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязи, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ.
Переносы сроков и противостояние
Эксперимент по маркировке молочной продукции откладывался несколько раз. Изначально планировалось, что он начнется в сентябре 2018 года. О готовности участвовать в пилотном проекте тогда заявляли Danone, "Галактика" и "Карат". Но сроки были отложены: сначала Минпромторг планировал провести эксперимент с декабря 2018 года по декабрь 2019 года, затем старт пилотного проекта был отложен до начала 2019 года.
С 1 июля в России началась ветеринарная сертификация готовой молочной продукции в системе "Меркурий" - сыров, молочных консервов и сливочного масла. Остальная продукция подпадает под электронную ветсертификацию с 1 ноября 2019 года.
Подключение к "Меркурию" стало причиной серьезного противостояния ряда ведущих производителей молочных продуктов с разработчиком системы - Россельхознадзором. В результате сроки присоединения молочной продукции к сертификации в "Меркурии" несколько раз переносились.
Предполагается, что система "Меркурий" будет интегрирована с системой маркировки, которую курирует Минпромторг и оператором которой является ЦРПТ, для обмена данными по молочной продукции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года. Соответствующее постановление, внесенное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)