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Топ стран, в которых можно попробовать лучшие вегетарианские блюда
Источник материала: Интерфакс
Веганство, вегетарианство все больше и больше набирают популярность в современном мире. Если вы до сих пор считаете, что еда без ингридиентов животного происхождения не может быть вкусной, значит, вам обязательно надо попробовать такие блюда у какого-нибудь хорошего шеф-повара. А в каких странах есть отличные веган-рестораны, сейчас расскажем.
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Серебро достается Франции, здесь четыре ресторана из списка лучших. Бронза у Белгии, Португалии, Испании и Италии (по 3 ресторана).
Топ-50 формировался на основе голосования 1,5 млн людей, а также оценок международного жюри, в состав которого входили шеф-повара. В рейтинг попали не только исключительно веган-рестораны, но широкопрофильные заведения, в меню которых есть отличные блюда без мяса.
Лидером топа стал итальянский ресторан Soul Kitchen.
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Веганство, вегетарианство все больше и больше набирают популярность в современном мире. Если вы до сих пор считаете, что еда без ингридиентов животного...
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