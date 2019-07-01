ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топ стран, в которых можно попробовать лучшие вегетарианские блюда

02.07.2019 11:00 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Веганство, вегетарианство все больше и больше набирают популярность в современном мире. Если вы до сих пор считаете, что еда без ингридиентов животного происхождения не может быть вкусной, значит, вам обязательно надо попробовать такие блюда у какого-нибудь хорошего шеф-повара. А в каких странах есть отличные веган-рестораны, сейчас расскажем.

Туристический портал Big 7 Travel, путешествуя по миру, составил топ-50 лучших веган-ресторанов. И больше всего заведений из этого рейтинга находятся в Германии и Великобритании – по пять. Причем каждый ресторан не только предлагает разнообразные вегетарианские блюда, но и влияет на развитие и продвижение этого типа питания.

Серебро достается Франции, здесь четыре ресторана из списка лучших. Бронза у Белгии, Португалии, Испании и Италии (по 3 ресторана).

Топ-50 формировался на основе голосования 1,5 млн людей, а также оценок международного жюри, в состав которого входили шеф-повара. В рейтинг попали не только исключительно веган-рестораны, но широкопрофильные заведения, в меню которых есть отличные блюда без мяса.

Лидером топа стал итальянский ресторан Soul Kitchen.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Веганство, вегетарианство все больше и больше набирают популярность в современном мире. Если вы до сих пор считаете, что еда без ингридиентов животного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Миллионы на новую жизнь. Жена эмира Дубая сбежала от мужа в Германию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика