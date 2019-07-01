Топ стран, в которых можно попробовать лучшие вегетарианские блюда

Источник материала: Интерфакс

Веганство, вегетарианство все больше и больше набирают популярность в современном мире. Если вы до сих пор считаете, что еда без ингридиентов животного происхождения не может быть вкусной, значит, вам обязательно надо попробовать такие блюда у какого-нибудь хорошего шеф-повара. А в каких странах есть отличные веган-рестораны, сейчас расскажем.

Туристический портал Big 7 Travel , путешествуя по миру, составил топ-50 лучших веган-ресторанов. И больше всего заведений из этого рейтинга находятся в Германии и Великобритании – по пять. Причем каждый ресторан не только предлагает разнообразные вегетарианские блюда, но и влияет на развитие и продвижение этого типа питания.

Серебро достается Франции, здесь четыре ресторана из списка лучших. Бронза у Белгии, Португалии, Испании и Италии (по 3 ресторана).

Топ-50 формировался на основе голосования 1,5 млн людей, а также оценок международного жюри, в состав которого входили шеф-повара. В рейтинг попали не только исключительно веган-рестораны, но широкопрофильные заведения, в меню которых есть отличные блюда без мяса.

Лидером топа стал итальянский ресторан Soul Kitchen.