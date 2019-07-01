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Представлен седан Audi S8 нового поколения

02.07.2019 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В то время как S-версии младших моделей Audi в Европе переходят на дизельные моторы (дизель получил также и флагманский кроссовер SQ8), топовая модификация седана A8 осталась верна бензиновому двигателю.


За движение нового S8 отвечает 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 571 лошадиную силу и 800 Нм крутящего момента. Седан имеет также дополнительную электросеть с напряжением 48 вольт и отдельным литий-ионным аккумулятором, от которой работает стартер-генератор, помогающий при разгоне и реализующий систему Стоп/Старт. По информации Audi, система «мягкого гибрида» позволяет уменьшить расход на 0,8 л, кроме того, у V8 есть механизм деактивации половины цилиндров.


Работает мотор S8 в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. По умолчанию «горячий» флагманский седан Audi располагает активной пневмоподвеской с возможностью моментальной регулировки дорожного просвета, полноуправляемым шасси, улучшающим стабильность и маневренность и активным задним дифференциалом. За доплату — карбон-керамические тормоза.


Максимальная скорость у S8 традиционно ограничена на отметке 250 км/ч, время разгона до 100 км/ч производитель не привел. Визуально новый S8 отличается от исходного седана в первую очередь окрашенными в серебристый цвет корпусами зеркал, квартетом круглых выхлопных патрубков и оригинальными 21-дюймовыми дисками. Салон декорирован вставками из углепластика и полированного алюминия.


В Европе продажи нового S8 стартуют осенью, цены в Германии, как ожидается, останутся на уровне предшественника (от 117 тысяч евро). Кроме того, в США и Китае покупатели смогут заказать и длиннобазную версию S8.

 
 
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В то время как S-версии младших моделей Audi в Европе переходят на дизельные моторы, топовая модификация седана A8 осталась верна бензиновому двигателю.
 
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