В соцсетях свинчивают крышки ударом ноги. К флешмобу присоединились Стейтем и другие звезды

Источник материала: Tut.by

В конце июня в соцсетях запустился флешмоб #BottleCapChallenge. Его суть довольно простая, но для исполнения нужна подготовка: необходимо на видео ударом ноги с разворота свинтить крышку с бутылки. В идеале — с эффектом «слоу-мо» и так, чтобы бутылка оставалась неподвижной. Об этом пишет TJournal.

Поначалу это был внутренний флешмоб бойцов ММА. 26 июня боец из Казахстана Каро Пашикян озвучил в Instagram правила и бросил вызов нескольким коллегам, включая Конора Макгрегора. Также Пашикян отметил в соцсетях актера Джейсона Стейтема.

Первым челлендж принял Аль-Фараби Давлетчин, чемпион мира по таэквондо. Он запустил цепочку вызовов: после него ролик опубликовал бывший дизайнер Nike Эрролсон Хью, и уже от него эстафету принял Макс Холлоуэй — один из самых известных бойцов UFC.

Эрролсон Хью вызвал бойца смешанных единоборств Макса Холлоуэя.

Холлоуэй пообещал музыканту Джону Майеру, что будет тренироваться с ним на Гавайях, пока тот не сможет сбить крышку.

Холлоуэй не только вывел флешмоб на новый уровень популярности, но и передал челлендж с крышкой бутылки человеку не из спортивной сферы — американскому музыканту Джонну Майеру. Тот успешно продемонстрировал свое владение приемом из карате.