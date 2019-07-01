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Где будет салют? Куда идти, если я не хочу на парад? Афиша на 3 июля для тех, кто в Минске

02.07.2019 13:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завтра День независимости. А это значит, что у нас с вами среди недели вместо среды появилось воскресенье, которое нужно провести максимально круто. AFISHA.TUT.BY подобрала лучшие идеи, чем заняться завтра в Минске, если вы точно не пойдете на парад и салют или же все-таки надумаете туда заглянуть.

Официальная программа на 3 июля


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Если вы долго ждали этого светлого дня, делимся программой мероприятий 3 июля.

Основные праздничные мероприятия

11.00 — Концертная программа на площадке у Дворца спорта и Верхнего города.

13.00 — Международный турнир по силовому экстриму Minsk Strong Battle — 2019 — Дворец спорта.

21.00 — Военный парад и театрализованный эпизод «Беларусь гераічная» с акцией «Споем гимн вместе» — обелиск «Минск — город-герой».

22.30 — Гала-концерт «Сильная и современная Беларусь» — площадка у обелиска «Минск — город-герой».

А вот гуляния по районам, ищите свой.

Заводской район

08.00−12.00 — Городской спортивный праздник по лыжероллерам и роллерам «Радость рассвета» (площадка возле «Чижовка-Арены», улица Ташкентская, 19) и детский велоквест.

12.00−18.00 — Праздничная программа «Квітней, родная Беларусь!» (площадка возле  «Чижовка-Арены», улица Ташкентская, 19).

18.00−20.00 — Молодежная дискотека (площадка возле «Чижовка-Арены», улица Ташкентская, 19).

Ленинский район

12.00−18.00 — Районный праздник — Лошицкий усадебно-парковый комплекс (проезд Чижевских, 10), площадка возле кинотеатра «Салют» (проспект Рокоссовского, 150а).

Московский район

12.00−19.00 — Районный праздник «Тебе, Беларусь, посвящаем» — парк Павлова.
14.00 — Турнир по смешанным единоборствам — парк Павлова.

Октябрьский район

13.00 — Районный праздник «Віншуем са святам, Беларусь».

Партизанский район

12.00−18.00 — Районная спортивно-развлекательная программа «Тебе, родная Беларусь!» (Парк экстремальных видов спорта, улица Столетова, 1).

12.00−18.00 — Районный праздник народной музыки и песни «Беларусь — родник вдохновения» (Центральный детский парк имени Максима Горького, улица Фрунзе, 2).

14.00−16.00 — Праздничная акция для посетителей парка «Белорусский национальный костюм» (Центральный детский парк имени Максима Горького, улица Фрунзе, 2).

Первомайский район

11.00 — Праздничная игровая программа «Мой лёс — Беларусь!» — Детская железная дорога (проспект Независимости, 86).

13.00 — «Віншуем Беларусь!» — праздничная программа с участием артистов белорусской эстрады, коллективов художественной самодеятельности района — Центральный ботанический сад (улица Сурганова, 2 В).

13.00−18.00 — Торжественное открытие танцевальной веранды «Встреча». Праздничное районное мероприятие «Мы — Беларусы!» — парк имени Челюскинцев (проспект Независимости, 84).

Советский район

12.00−18.00 Районная культурно-развлекательная программа «Беларусь — краіна міру!» — сквер «Комаровский» (улица Кульман, 5а).

Фрунзенский район

12.00−19.00 — Районный семейный праздник «Поздравим музыкой сердца» — Парк 60-летия Октября (пересечение улиц Матусевича — Сердича — Ольшевского).

Центральный район

12.00 — Спортивно-массовое мероприятие «Пламеньчыкі незалежнасці», Музейно-парковый комплекс «Победа».

12.00−17.00 — Праздник «Под мирным небом Беларуси» — парк Победы (проспект Победителей).

Салют


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Когда: 3 июля, 22.00.

Где:

  • за обелиском «Минск — город-герой» (парк Победы);
  • площадка вблизи деревни Зацень;
  • площадка вблизи деревни Новинки;
  • на территории старого аэропорта Минск-1;
  • на пустыре у Чижовского кладбища;
  • в военном городке Уручье.

И еще 6 идей

Отдохнуть в ботаническом саду


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 3 июля, 13.00−16.30.

Где: .

Сколько: по билету в Центральный ботанический сад (приобретается на месте). 10 рублей, льготный — 5 рублей.

Сейчас в ботаническом проходит серия релакс-вечеров под джаз. 3 июля тут состоится заключительный концерт проекта «Вальс роз и Штраус-гала». Кроме собственно музыки, вам предлагают экскурсии по декоративной коллекции роз ботанического сада, консультации по выращиванию и уходу за розами от специалистов (может, кому-то нужно), волшебные звуки арфы в розариуме, выступление ансамбля мажореток, вальсы, польки и марши Иоганна Штрауса в исполнении оркестра. Вот так!

Послушать хор Турецкого (тоже бесплатно)


Когда: 3 июля, 19.30.

Где: .

Сколько: бесплатно.

Нет, мы сейчас не шутим, хор Турецкого действительно приедет в Минск, чтобы поздравить белорусов с Днем независимости. Вечером 3 июля на большой сцене у Дворца спорта в рамках, как говорят, исторического марафона «Песни Победы» пройдет концерт легендарных хоровиков и женской арт-группы Soprano.

Наконец посмотреть «Дылду»


Кадр из фильма «Дылда». Вот наша рецензия (8 из 10)

Когда: и сегодня, и завтра.

Где: Falcon Club Бутик Кино, velcom cinema Silver Screen, «Центральный».

Сколько: от 5 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

«Дылда» — нашумевший фильм молодого российского режиссера Кантемира Балагова (того самого, у которого на днях брал интервью Дудь). Совсем недавно картина получила приз за лучшую режиссуру в конкурсе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Партизанские опусы «Беларусьфильма» упорно приучали нас к тому, что кино про войну, снятое в нулевые, хорошим быть не может. Но вот выходит «В тумане» Лозницы, «Лоре» Кейт Шортланд, «Рай» Кончаловского, «Сын Саула» Немеша, совсем недавно «Война Анны» Федорченко и, наконец, «Дылда» Балагова — и пространства для оправданий не остается. Новое поколение режиссеров не берется с пафосом переосмысливать события 40-х, оно снимает так, как будто и не было этого разрыва в 70 лет, как будто время — это вообще не важно.

Что смотреть в минских кинотеатрах?

Перекусить в «Песочнице»


Фотография сета предоставлена площадкой «Песочница»

Когда: каждый день, 12.00−23.00.

Где: улица Куйбышева, 45.

Сколько: бесплатно.

Если вы скажете, что еще ни разу не были в «Песочнице», это прозвучит фантастично, но мы вам поверим. И предложим сходить на любимую площадку минчан сегодня или завтра. Это отличная идея для всей семьи, гурманов, тусовщиков и кого угодно. Тем более что туда сейчас подкатили новые сеты за те же 7 рублей. Все аппетитные новинки — тут.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Распрощаться с Европейскими играми


Когда: 2 июля, весь день.

Где: «».

Сколько: 20 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Вы же знаете, что уже сегодня Европейские игры закончатся масштабным опен-эйром в «Дримлэнде»? Если нет, рассказываем. Bright Open Air — именно такое название носит день закрытия Фестивальной зоны в парке «Дримлэнд», и это последний шанс проводить Европейские игры и поставить яркую музыкальную точку в 12-дневном фестивале. А вот, кстати, имена хедлайнеров: L.B.ONE, Filatov & Karas и Rompasso.

Все концерты в Минске и регионах

Сходить на стендап бесплатно


Когда: 2 июля, 20.00.

Где: «Жеваный крот» (улица Зыбицкая, 6).

Сколько: бесплатно.

Вот вам повод свободно ходить на Зыбицкую еженедельно и не чувствовать угрызений совести: каждый вторник здесь проводят бесплатный вечер стендапа. У нас все.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

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Теги: Минск
 
 
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Завтра День независимости. А это значит, что у нас с вами среди недели вместо среды появилось воскресенье, которое нужно провести максимально круто. AFISHA.TUT.BY...
 
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