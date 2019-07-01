Где будет салют? Куда идти, если я не хочу на парад? Афиша на 3 июля для тех, кто в Минске

Завтра День независимости. А это значит, что у нас с вами среди недели вместо среды появилось воскресенье, которое нужно провести максимально круто. AFISHA.TUT.BY подобрала лучшие идеи, чем заняться завтра в Минске, если вы точно не пойдете на парад и салют или же все-таки надумаете туда заглянуть.
Сколько: по билету в Центральный ботанический сад (приобретается на месте). 10 рублей, льготный — 5 рублей.
Сейчас в ботаническом проходит серия релакс-вечеров под джаз. 3 июля тут состоится заключительный концерт проекта «Вальс роз и Штраус-гала». Кроме собственно музыки, вам предлагают экскурсии по декоративной коллекции роз ботанического сада, консультации по выращиванию и уходу за розами от специалистов (может, кому-то нужно), волшебные звуки арфы в розариуме, выступление ансамбля мажореток, вальсы, польки и марши Иоганна Штрауса в исполнении оркестра. Вот так!
Нет, мы сейчас не шутим, хор Турецкого действительно приедет в Минск, чтобы поздравить белорусов с Днем независимости. Вечером 3 июля на большой сцене у Дворца спорта в рамках, как говорят, исторического марафона «Песни Победы» пройдет концерт легендарных хоровиков и женской арт-группы Soprano.
«Дылда» — нашумевший фильм молодого российского режиссера Кантемира Балагова (того самого, у которого на днях брал интервью Дудь). Совсем недавно картина получила приз за лучшую режиссуру в конкурсе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Партизанские опусы «Беларусьфильма» упорно приучали нас к тому, что кино про войну, снятое в нулевые, хорошим быть не может. Но вот выходит «В тумане» Лозницы, «Лоре» Кейт Шортланд, «Рай» Кончаловского, «Сын Саула» Немеша, совсем недавно «Война Анны» Федорченко и, наконец, «Дылда» Балагова — и пространства для оправданий не остается. Новое поколение режиссеров не берется с пафосом переосмысливать события 40-х, оно снимает так, как будто и не было этого разрыва в 70 лет, как будто время — это вообще не важно.
Если вы скажете, что еще ни разу не были в «Песочнице», это прозвучит фантастично, но мы вам поверим. И предложим сходить на любимую площадку минчан сегодня или завтра. Это отличная идея для всей семьи, гурманов, тусовщиков и кого угодно. Тем более что туда сейчас подкатили новые сеты за те же 7 рублей. Все аппетитные новинки — тут.
Вы же знаете, что уже сегодня Европейские игры закончатся масштабным опен-эйром в «Дримлэнде»? Если нет, рассказываем. Bright Open Air — именно такое название носит день закрытия Фестивальной зоны в парке «Дримлэнд», и это последний шанс проводить Европейские игры и поставить яркую музыкальную точку в 12-дневном фестивале. А вот, кстати, имена хедлайнеров: L.B.ONE, Filatov & Karas и Rompasso.