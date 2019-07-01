Из интердевочки – в дизайнеры. Резкие зигзаги судьбы Анастасии Немоляевой

Источник материала: Аргументы и факты

По семейным обстоятельствам

Анастасия Немоляева родилась в Москве 30 июня 1969 года. Пожалуй, у девочки из такой семьи не было иной дороги, кроме как стать артисткой. Отец Николай Владимирович Немоляев –знаменитый советский оператор-постановщик «Мосфильма», работавший с лучшими режиссерами СССР – он снимал «Дядюшкин сон» Воинова, «Старики-разбойники», «Тихие омуты», «Ключ от спальни» Рязанова, «Курьер», «Город Зеро» Шахназарова, «Обыкновенное чудо» Захарова.

Дедушка Владимир Викторович Немоляев – режиссёр картин «Доктор Айболит», «В шесть часов вечера после войны», «Счастливый рейс» и др. Бабушка Валентина Львовна Ладыгина – звукооператор «Мосфильма». Ну, а тётя известна каждому в нашей стране – это народная артистка Светлана Владимировна Немоляева, она же – Оля Рыжова из «Служебного романа», жена Гуськова из «Гаража» и др.



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Как рассказывала Анастасия Немоляева в своих интервью, саму её с детства влекли не софиты и кинокамера, а рисование и роспись по дереву. Однажды отец дал ей обычную разделочную доску и объяснил начинающей художнице, как накладывать мазки на дерево. Настя просидела всю ночь и к утру сотворила работу необыкновенной красоты – доска эта предназначалась маме в подарок ко дню рождения. Родителям бы заприметить этот талант, но они, будучи людьми из мира кинематографа, дочь свою видели только в нем. Благо, способности к актерству у девочки тоже были.

Как рассказывает Светлана Немоляева, в домах её родителей, брата и ее собственном всегда собирались большие компании знаменитых и талантливых, они что-то придумывали, фонтанировали идеями. Так что свои первые роли Настя сыграет благодаря тому, что красивую девочку замечали режиссёры, которые оказывались в гостях у Николая Немоляева.

В 10 лет Настя исполнит в полюбившемся зрителям фильме Наума Ардашникова и Олега Ефремова «Старый Новый год» дочку пролетария Себейкина, воплощенного Вячеславом Невинным.



«Старый Новый год», 1980 год. Кадр из фильма

Следующей ролью 10-летней Насти стала девочка Сашенька в картине по повести Чехова «Три года» режиссеров Дмитрия Долинина и Станислава Любшина.

В 15 лет она продолжила пополнять свою фильмографию, сыграв пионервожатую в детском музыкальном фильме «Дайте нам мужчин!» о нехватке мужских кадров в школе.

Её превратили в «ночную бабочку»

Но, конечно же, самой знаменитой ролью девушки стала избалованная дочка профессора Катя Кузнецова, влюбившаяся в бунтаря, – в социальной трагикомедии Карена Шахназарова «Курьер», снятой по его же одноименной повести 1982 г. В картине поднимались острые темы, волновавшие молодежь 1980-х.

Отец (а «по совместительству» оператор «Курьера») рассказывал дома, что режиссёр никак не может подобрать главных юных героев на роли. А дальше – череда случайностей. Исполнитель роли юного бунтаря Ивана Федор Дунаевский в фильм попал только благодаря Немоляевой – она принесла Шахназарову на «Мосфильм» фото своих одноклассников... Карен Георгиевич посмотрел на Настю и Федю и сразу утвердил обоих. «Курьер» выстрелил в прокате, попал в топ-10 лидеров, фильм посмотрели 32 миллиона человек. Его обсуждали в школах, ведь обстановка в государстве в конце 1980-х стремительно менялась, и молодежь чувствовала себя никому не нужной, не понимающей, какое место ей предназначено теперь в родной стране. На Московском кинофестивале ленту удостоили Специального приза.



Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева в фильме «Курьер», 1986 г. Кадр из фильма

Потом у Немоляевой было ещё несколько ролей, но очередным выстрелом стал фильм «Интердевочка» Петра Тодоровского. Длинноногая красавица с лавиной русых волос, Немоляева исполнила юную медсестру, помогавшую в больнице главной героине – медсестре по основной профессии и валютной проститутке по вечерам, которую сыграла Елена Яковлева. Ляля – героиня Немоляевой – тоже находит себе богатого иностранца, ведь с зарплаты медработника шикарных шуб не наживёшь… Вздёрнутый носик, модельная фигура, длинные ноги – рядом с ней на месте её клиента в «Интердевочке» мечтали оказаться многие мужчины.

Фильм в 1989 году посмотрели 41 миллион человек. Состав Тодоровский собрал гениальный: помимо Елены Яковлевой там снялись Лариса Малеванная, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук, Ирина Розанова, Всеволод Шиловский, Зиновий Гердт.

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Позже в картине «Жена для метрдотеля» Немоляева снова сыграет валютную проститутку.

Окончив ГИТИС, Немоляева продолжила сниматься. Во время съёмок в советско-японской ленте «Сны о России» Настя познакомилась с коллегой по цеху, но – японского происхождения. В его японском паспорте стояло имя Цутому Исудзима, в русском – Вениамин Скальник. Режиссёр по образованию, он работал ещё и переводчиком с японского. Молодые люди быстро поняли, что созданы друг для друга. Сегодня в семье Вениамина Скальника и Анастасии Немоляевой уже три дочери – Соня, Дуся и Фрося.

Семейная пара далека от кинопроцесса, хотя Анастасия сожалеет, что ее муж не работает в театре и кино, считая его талантливейшим актером и режиссером. В конце 1990-х Немоляева вернулась к росписи по дереву. Возможно, на таком повороте судьбы сказались не только детские увлечения, но и то, что в кинопроизводство тогда всё рухнуло. Как-то актриса случайно увидела на мусорке старинную тумбочку и сделала из неё шедевр... Со временем пара организовала собственное предприятие. Вениамин сам делает интересные предметы интерьера, а Анастасия занимается росписью. Сегодня все её интервью – вовсе не о кино, а о дизайне. Хотя и на экране она пусть редко, но появляется.