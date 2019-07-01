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Программа празднования Дня Независимости Республики Беларусь в Дубровно

02.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Программа празднования Дня Независимости Республики Беларусь в Дубровно

9.00 — Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь.
Акция «Беларусь помнит»
Открытие памятных знаков Героям Советского Союза Н.И.Сморчкову и И.Д.Кондратьеву

(Парк Воинской славы)
9.30 — Открытие зала этнографии историко-краеведческого музея
(Историко-краеведческий музей)
10.00 — Спортивный праздник (Городской стадион)
10.15 — Возложение цветов и венков к памятнику А.Никандровой
19.00 — Концерт «Беларусь — жыцця майго крыніца» (Центральная площадь г.Дубровно)
20.00 — Открытый микрофон (Центральная площадь г. Дубровно)
22.00 — Концерт «Я дыхаю табою, Беларусь» (Центральная площадь г.Дубровно)
22.55 — Акция «Споем гимн вместе» (Центральная площадь г.Дубровно)

 
 
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9.00 — Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь. Акция «Беларусь помнит» Открытие памятных знаков Героям Советского Союза Н.И.Сморчкову и...
 
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