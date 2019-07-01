За што мы любім свой Верхнядзвінск?

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Геннадий КОЗЛОВ,

работник ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»:

-То, как меняется со временем родной Верхнедвинск, мне нравится наблюдать через объектив фотоаппарата. В последнее время наш город развивается и благоустраивается особенно заметно. И эти моменты, эту историю хочется сохранить.

Фотографировать я начал более шести лет назад. Чаще в объективе моей фотокамеры – природа и родной Верхнедвинск. Почему город? Он компактен: за несколько минут можно переместиться в любое место. Небольшие улочки, старые здания, клумбы с цветами. Кажется, шесть лет – небольшой период времени для города, но как же он изменился! Особенно в прошлом году, готовясь к «Дожинкам». Приятно прогуляться по обновлённой площади, появилась чудесная набережная, новые архитектурные формы. В преобразившийся сквер прекрасно вписываются старые деревья. В городе полно мест для красивых съёмок. Верхнедвинск дорог тем, что я здесь живу, здесь мои родные и близкие, друзья и знакомые. А ещё – он находится в красивейшем месте и гармонично связан с природой.

Ольга Круклинская,

начальник управления по работе с плательщиками по Верхнедвинскому району ИМНС РБ по г.Новополоцку:

— Поистине высказывание «где родился, там и пригодился» – это про меня. Здесь родилась, закончила СШ №2, по направлению райпо училась в Белорусском торговом экономическом университете, затем три года работала в потребкооперации.

В Верхнедвинске вся моя жизнь. Здесь родные, друзья и знакомые. Любимые места, где набираешься сил у родной природы; улицы города со старыми снимками на здании «Верус», малыми формами, фонтанами, – здесь каждый раз находишь для себя что-то новое; парк с его прекрасным песчаным пляжем и размашистыми соснами. Кажется, в городе даже воздух особенный, родной!

Хотелось бы, чтобы наш Верхнедвинск и дальше жил, развивался, становился краше, появлялись новые благоустроенные уголки, звучали детские голоса.

Александр Вашкель,

младший научный сотрудник Верхнедвинского историко-краеведческого музея:

Я люблю Верхнедвинск за близость к природе и неповторимую атмосферу домашнего уюта. В нашем городе очень хороший и красивый парк, приятно проводить время на берегах Западной Двины или Дриссы.

Здесь живёт много интересных людей, с которыми можно бесконечно общаться на самые разные темы. Также у города богатое и интересное прошлое, сохранением и изучением которого занимается историко-краеведческий музей. Надеюсь, что со временем Верхнедвинск не утратит свою уютную атмосферу и не будет гнаться за яркой современностью, а станет ещё красивее и привлекательнее для туристов.