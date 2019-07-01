Верхнедвинский дендропарк – уникальный памятник природы

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Верхнедвинский дендропарк – это буйство зелени, яркие краски цветов, пение птиц и свежий лесной воздух. Тени деревьев дарят прохладу даже в самый знойный день, а тишина и спокойствие нетронутых уголков природы возвращают силы после работы в душном офисе. Можно бесконечно гулять по узким тропинкам, любоваться удивительными растениями или сидеть под сенью ивы на берегу безмятежного пруда.



Дендропарк в Верхнедвинске был заложен в 1982 году инженером по лесным культурам В. Я. Павлючковым. Коллекцию растений он собирал по всему земному шару – привозил саженцы из Северной Америки, Азии, Европы. И сейчас, спустя почти сорок лет, уже новое поколение верхнедвинцев продолжает любоваться экзотическими деревьями и кустарниками.



Для тех, кто хочет не только погулять по красивым местам, но и побольше узнать о посаженных в дендропарке растениях, охотно проведут экскурсию сотрудники лесхоза. Частые гости здесь школьники, особенно в период летних каникул, а также посещающие отделение дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов ТЦСОН. Искусственный пруд давно облюбовали местные рыбаки, а живописные места постоянно привлекают внимание фотографов.

И действительно – в дендропарке есть на что посмотреть. Тис, бук, пихта, туя, белые и жёлтые акации, можжевельник, чай курильский, клён красный, орех грецкий и маньчжурский, кедр сибирский и кедр европейский – около 280 видов растений на более чем семнадцати гектарах земли! В воздухе витает сладкий запах жасмина, тут и там среди зелени проглядывают белоснежные островки спиреи, берег пруда пестрит лиловыми пятнами люпина, а недалеко от резиденции Трескуна только недавно зацвела поздняя сирень.

В 1997 году в Верхнедвинском дендропарке заложена плантация кедра сибирского. Получить урожай орехов пока не выходит – прежде чем шишки на деревьях успевают дозреть, их «помогают собирать» птицы и белки. За кедрами виднеются лиственницы – единственные хвойные деревья, которые сбрасывают на зиму иголки. Привлекает внимание необычная форма ветвей сосны скрученной, а рядом с привычной для нас берёзой повислой красуются её североамериканские «сёстры» – берёза бумажная и берёза вишнёвая.

В конце мая – середине июня зацветает сказочный по своей красоте лириодендрон тюльпановый – в народе тюльпанное дерево. Названием это растение обязано форме своих бледно-зелёных цветков, напоминающих бутоны тюльпана. Ещё одно растение, не типичное для нашей местности, – бархат амурский или амурское пробковое дерево. Его главная особенность – необычная пепельно-серая кора, которая у молодых деревьев имеет серебристый оттенок. Особенно красив бархат амурский осенью, когда пышное облако его кроны окрашивается ярко-жёлтым цветом.

В 2015 году на пустовавшем участке земли заложили «карту Беларуси»: разбили территорию на геоботанические подзоны, разделили на области, обозначили контуры щебёнкой, а внутри высадили характерные для нашей страны растения.

Отдохнуть на свежем воздухе в дендропарке можно в любую пору года и в любое время суток – ворота для посетителей не закрываются даже ночью. Главное – с уважением относиться к природе, ценить и беречь её богатства, чтобы в целости сохранить первозданную красоту этого уголка для наших потомков.

Алёна МОРОЗ.

Фото автора.