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Церемония награждения лучших волонтеров, принимавших активное участие в подготовке и проведении II Европейских игр 2019 года

02.07.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Церемония награждения лучших волонтеров, принимавших активное участие в подготовке и проведении II Европейских игр 2019 года

Сегодня, 2 июля, состоится церемония награждения лучших волонтеров, принимавших активное участие в подготовке
и проведении II Европейских игр 2019 года.

Место проведения: Парк «Дримленд», ул. Орловская 8

Дата и время проведения: 2 июля 2019 г., 14.00

         На мероприятии соберется около 8000 волонтеров, каждый
из которых внес свой вклад в проведение II Европейских игр. В ходе торжественной церемонии будут награждены лучшие добровольцы
от каждого функционального направления деятельности.

Праздник продолжится на фестивальной зоне: фудкорт, интерактивные площадки, VR — зона виртуальной реальности, лучный тир, зона бокса, квесты, зоны роботов, театральная, рыцарская, фотозона, выступление диджеев на малых музыкальных сценах. Хэдлайнером события станет Группа Ляпис-98.

Кроме того, во время праздника будет проходить конкурс,
в котором участникам будет необходимо сделать фото на прощальной вечеринке, и выложить её в социальную сеть Instagram с хэштегом #minsk2019afterparty. После 17.00 будут подведены итоги конкурса
с награждением победителей.

Вход на праздник бесплатный при предъявлении аккредитации
на II Европейские игры.

Представителям СМИ, желающим освещать мероприятие, необходимо подтвердить участие по электронной почте: press@minsk2019.by, либо сообщив по телефону: +37529 6175423 (Евгения Никитина), +37529 3226288 (Римма Милевская).

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