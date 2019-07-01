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Церемония награждения лучших волонтеров, принимавших активное участие в подготовке и проведении II Европейских игр 2019 года
02.07.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Сегодня, 2 июля, состоится церемония награждения лучших волонтеров, принимавших активное участие в подготовке
Место проведения: Парк «Дримленд», ул. Орловская 8
Дата и время проведения: 2 июля 2019 г., 14.00
На мероприятии соберется около 8000 волонтеров, каждый
Праздник продолжится на фестивальной зоне: фудкорт, интерактивные площадки, VR — зона виртуальной реальности, лучный тир, зона бокса, квесты, зоны роботов, театральная, рыцарская, фотозона, выступление диджеев на малых музыкальных сценах. Хэдлайнером события станет Группа Ляпис-98.
Кроме того, во время праздника будет проходить конкурс,
Вход на праздник бесплатный при предъявлении аккредитации
Представителям СМИ, желающим освещать мероприятие, необходимо подтвердить участие по электронной почте: press@minsk2019.by, либо сообщив по телефону: +37529 6175423 (Евгения Никитина), +37529 3226288 (Римма Милевская).
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Церемония награждения лучших волонтеров, принимавших активное участие в подготовке и проведении II Европейских игр 2019 года
> Сегодня, 2 июля, состоится церемония награждения лучших волонтеров, принимавших активное участие в подготовке и проведении II Европейских игр 2019 года. Место...
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