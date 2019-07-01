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«Руки как у обезьян уже стали, ниже колен, от того, что вёдра таскаешь». Как люди живут без воды в Большом Тростенце
Источник материала: СТВ
Концы в воду. Жители деревни Большой Тростенец под Минском остались в жару без питьевой воды. Люди рвут и мечут – ведь из крана хлещет ржавая муть – выводит из строя трубы, портит сантехнику.
Местные жители:
41-ый год! За хлебом раньше стояли так, как мы за водой!
А этот год, вообще, на колени, как в пустыне нас поставили!
Чтобы помыться или запастись питьевой водой, приходится смиренно ждать, когда приедет водовозка. И это – заявляют разгневанные жильцы – настоящее испытание!
Местные жители:
Я ж говорила, что у меня престарелая свекровь, я прибежала её покормить, слышу, сигналит эта машина, я бросила эту свою бабулю, побежала с ведром, остановила эту машину, чтобы набрать питьевой воды.
Старожилы уверяют – перебои с водой длятся последние 4 десятка лет. Сейчас у людей не осталось ни капли терпения!
Местные жители:
У нас это ежедневная работа, руки как у обезьян уже стали, ниже колен, от того, что эти ведра таскаешь!
Чистоту воды, которую привозят в деревню, люди тоже ставят под сомнение. Жильцы жалуются – жидкость имеет странный осадок и неприятно пахнет.
Местный житель:
Пролить свет на постоянные перебои с водой вызывается съёмочная группа нашей программы. Специалисты поясняют – на водоканале недавно обновили фильтр. А потому к качеству воды в их доме – теперь не прикопаться.
Денис Хомич, начальник управления эксплуатации водопроводно-канализационных сетей ГП «Водоканал Минского района»:
Корреспонденты нашей программы уверяют – проблема в деревне не ограничивается только жилыми домами – воды нет ни в поликлинике, ни в детском саду. И до этого никому нет дела.
Местные жители:
Здесь лагерь работает. Как можно помыть посуду, накормить детей, напоить?! Вот как можно без воды?!
Где-то здесь пожар был и не смогли ни в одной колонке взять воды. Не было воды.
За сорок лет испытаний жильцы испробовали абсолютно всё – писали письма, обрывали телефоны коммунальщикам, обивали пороги инстанций. Но всё – как с гуся вода.
Местные жители:
Мы коммунальные же оплачиваем. Они тут как цепные псы носятся, газовики, с водоканала, понимаете?!
В водоканале поясняют – в деревне действительно есть проблемы со скважиной, но сейчас работы по её реконструкции идут полным ходом.
Сергей Петров, контролер водопроводного хозяйства ГП «Водоканал Минского района»:
Когда закончится засуха в Большом Тростенце – узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий.
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«Руки как у обезьян уже стали, ниже колен, от того, что вёдра таскаешь». Как люди живут без воды в Большом Тростенце
Концы в воду. Жители деревни Большой Тростенец под Минском остались в жару без питьевой воды. Люди рвут и мечут – ведь из крана хлещет ржавая муть – выводит из...
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