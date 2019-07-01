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Контрактник Гродненского гарнизона покончил с собой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Контрактник Гродненского гарнизона покончил с собой.
Как
В сообщении сказано, что причины происшествия связаны с личной жизнью и отношениями. Так как поступок не связан с прохождением службы, военное ведомство считает неуместным сообщать другие подробности.
Минобороны выражает соболезнования семье молодого человека. На месте работают Следственный комитет и комиссия Минобороны.
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Новости Беларуси. Контрактник Гродненского гарнизона покончил с собой. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны, суицид не связан с прохождением...
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