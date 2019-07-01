ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как приготовить молодой картофель: 5 простых и вкусных блюд

02.07.2019 13:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Вы знали, что такой простой овощ, как картофель, содержит множество полезных минералов и витаминов? Например, витамины С, В2, В3, В6, а также медь, железо, кальций, натрий, магний, йод и др. Врачи советуют включать корнеплод в рацион тем, у кого проблемы с желудком. Как видите, полезных свойств у овоща много, поэтому предлагаем вам 5 простых рецептов из картофеля.

Картофель по-деревенски

Как приготовить молодой картофель: 5 простых и вкусных блюд
Фото: instagram.com/spicy_creativity

Этот гарнир подойдет для любого блюда и будет в разы полезнее жареного картофеля. Большой плюс рецепта – легкость приготовления.

Ингредиенты: картофель 1 кг, 3-4 ст. ложки растительного масла, соль, зелень, пряности (по вкусу): молотый перец, гранулированный чеснок, молотая сладкая паприка.

Как приготовить: неочищенный картофель тщательно помыть, нарезать ломтиками. Добавить специи по вкусу и посолить. Добавить растительное масло, перемешать. Разогреть духовку до 180 градусов, запекать 35 минут. При подаче на стол блюдо можно украсить зеленью.

Картофель по-французски

Как приготовить молодой картофель: 5 простых и вкусных блюд
Фото: instagram.com/gotovit_legko_prosto

Рецепт хорош тем, что все необходимые продукты всегда есть в холодильнике, а блюдо получается вкусным и подходит даже для праздничного стола.

Ингредиенты: картофель 600 г, сыр 200 г, 1 ст. молока, 2 яйца, сливочное масло 50 г, 2 зубчика чеснока, пол ч. ложки соли.

Как приготовить: помыть картофель, почистить и нарезать кружочками толщиной 3 мм. Выложите половину подготовленного овоща в форму для запекания. Мелко нарежьте чеснок и смешайте его с солью. Посыпьте первый слой картофеля чесноком, затем выложите вторую половину картофеля, также посыпьте ее чесноком. Взбейте яйца, смешайте их с молоком. Залейте этой смесью картофель. Натрите сливочное масло на терке и посыпьте его в форму на картофель. Затем натрите сыр, распределите его так, чтобы им был покрыт весь картофель. Разогрейте духовку до 180 градусов, запекайте блюдо 45 минут.  

Если вы любите именно запеченный картофель, то у нас есть еще один хороший рецепт, который можно узнать здесь.

Картофель пай

Как приготовить молодой картофель: 5 простых и вкусных блюд
Фото: instagram.com/food_by_dasha

Блюдо готовится несколько минут, но может быть отличной закуской, хорошо сочетается с любым соусом.

Ингредиенты: картофель 250 г, масло растительное 150 мл, пол ч. ложки соли.

Как приготовить: Помойте и очистите овощ от кожуры, натрите его на терке для моркови по-корейски. Затем выложите картофель в дуршлаг и промойте водой, немного просушите. Посолите. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите овощ, обжарьте, аккуратно помешивая.

Картофель с сыром

Как приготовить молодой картофель: 5 простых и вкусных блюд
Фото: instagram.com/olga_olga_zxcv

Для данного блюда лучше выбирать мелкий молодой картофель, потому что он лучше обжаривается, приобретает аппетитную золотую корочку.

Ингредиенты: молодой картофель 600 г, масло растительное 40 г, масло сливочное 50 г, сыр твердый 40 г, свежий укроп, соль.

Как приготовить: Помойте картофель и очистите его от кожуры. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите туда овощ и обжарьте 7-10 минут. После этого добавьте кусочек сливочного масла и переверните картофель на другую сторону, обжарьте еще 7-10 минут. Натрите сыр на терке и посыпьте им уже готовый картофель. Запекаем еще 1 минуту, чтобы сыр расплавился. При подаче можно посыпать нарезанным укропом.

Картофельный шашлык в духовке

Как приготовить молодой картофель: 5 простых и вкусных блюд
Фото: instagram.com/cherniaevaelena050380

Обычный картофель с необычной подачей может стать украшением праздничного стола и отличным гарниром к рыбе и мясу.

Ингредиенты: картофель 1 кг, соль, молотый черный перец, растительное масло, кориандр молотый 1ч. ложка.

Как приготовить: Перед приготовлением необходимо подготовить шпажки, если они деревянные – замочите их в воде, чтобы они не сгорели в духовке. Помойте и почистите картофель, отварите его в подсоленной воде. Затем слейте воду и смажьте овощ растительным маслом, добавьте кориандр и черный перец. Разогреваем духовку до 200 градусов, запекаем картофель 20 минут.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы знали, что такой простой овощ, как картофель, содержит множество полезных минералов и витаминов? Например, витамины С, В2, В3, В6, а также медь, железо, кальций,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биткоин исчез: курс стремительно падает после взлома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика