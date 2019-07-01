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"Боремся со стихией": в Иваново ветром сорвало крышу с пятиэтажки

02.07.2019 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Последствия непогоды устраняют до сих пор: если до окончания работ начнется очередная гроза, здание может затопить до самого первого этажа. Непогода прошлась по Беларуси в понедельник: в Иваново ветер сорвал часть крыши с многоквартирного дома, а всего в районе пострадало 13 населенных пунктов.

"Боремся со стихией": в Иваново ветром сорвало крышу с пятиэтажки

Накануне ураган отметился и на Брестчине. Так, по оперативным данным, представленным в Ивановском райисполкоме, после бури около двух десятков агрогородков и деревень оказались без электричества.

Есть и другие несчастья: в районе пострадало пять ферм, на многих сельхозпредприятиях до сих пор чинят кровли, в городах падали деревья (оказалось повреждено несколько авто) и гнулись рекламные щиты, пострадал даже памятник Наполеону Орде.

Люди идут за помощью к властям

"Сейчас ведутся восстановительные работы с привлечением страховых компаний. Конечно, любой ущерб серьезный: у нас бывали и похуже времена, но природа преподнесла "сюрприз" и в этом году. Надо серьезнее готовиться в будущем: хоть стихию просто так не поборешь, недочетов хватает", – делится зампредседателя Ивановского райисполкома Виталий Клышко.

На данный момент ситуация в городе не критична – главное, чтобы стихия не разгулялась: власти Иваново до сих пор вспоминают настоящее стихийное бедствие, которое произошло в городке в нулевых.

"Боремся со стихией": в Иваново ветром сорвало крышу с пятиэтажки

© PHOTO : ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА ОВСЯНИКА

Для ремонта крыши с раннего утра пригнали специальную технику

Говорят, тогда "перекрушило" весь город, пострадал практически весь жилищный фонд, чиновники хватались за головы – где взять столько шифера на ремонт всех сорванных крыш? Несмотря на то, что интенсивность вчерашнего урагана была существенно ниже, обращения от жителей поступают и сегодня.

"И сейчас к нам обращаются за помощью люди, у которых пострадало жилье. В основном, работает "Госстрах" (у нас обычно все страхуется), но если случаи не страховые, то звонят, просят помочь стройматериалами, а мы выезжаем и смотрим, какие там потери", – поясняет Клышко.

По его словам, после непогоды, которая бушевала в Иваново накануне, даже сорвало крышу с пятиэтажного дома на 60 квартир: "Там серьезно пострадало здание, до сих пор устраняем последствия".

Начнется ливень – пятиэтажку затопит целиком

"Вчера около пяти часов погода резко изменилась: начался дождь, ветер порывистый очень сильный и буквально за 10 минут все произошло – он как дунул с северной стороны, так крыша приподнялась, ее скрутило", – рассказывает председатель кооператива Александр Овсяник.

Собеседник участвует в "спасении" многоэтажки второй день. Когда все только произошло, сразу позвонил в аварийные службы и местное ЖКХ, связался со строителями, попросил совета в райисполкоме.

"В итоге все сюда съехались, даже спасатели. Людей эвакуировать не пришлось, только оградить участок, а МЧС сразу стали обследовать место, решили не откладывать – вдруг есть опасность? Коммунальщики приехали. Стали думать, что делать дальше", – вспоминает он.

Квартиры на верхних этажах многоэтажки не затопило благодаря чистому везению: дождь был сильным, но недолгим. Окажись эта буря затяжной, ущерб мог быть куда большим.

"Верхний этаж, слава богу, не затопило – осталась на месте обшивка тканевая, видимо, она и сработала. Еще немного, и потекло бы: дождь лил довольно сильный, просто начался и закончился быстро. Теперь там ремонт активно идет, но люди волнуются: если сейчас вдруг начнется ливень, то пробьет до самого низа через все этажи", – волнуется Овсяник.

"Боремся со стихией": в Иваново ветром сорвало крышу с пятиэтажки

© PHOTO : ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА ОВСЯНИКА

Все произошло практически за 10 минут

Председатель кооператива вспоминает: крыша уже страдала при таких же обстоятельствах, причем спустя всего месяц после сдачи дома в эксплуатацию.

"Дом ввели в эксплуатацию в июле 2012 года, а в середине августа была такая же непогода и тоже пострадала крыша (тогда строители по гарантии все исправили). За эти годы, конечно, и бури бывали, и снегом заваливало, а этого ветра не выдержала.

Я еще тогда дом пытался застраховать, но выяснил, что нет такой статьи: мол, квартиру можно застраховать, а дом – почему-то нет. Сейчас будет затруднительно найти источник финансирования. Но чинить надо, вопрос решается на уровне райисполкома: может быть, удастся привлечь средства из резервного фонда или отчислений на капремонт", – предполагает собеседник.

Крышу пятиэтажки в Иваново ремонтируют с раннего утра: пригнали необходимую технику, на месте работает бригада строителей, готовятся к монтажу. Жильцы верхних этажей, конечно, взволнованы: лишь бы очередная гроза не началась до окончания работ.

"Все исправимо. Главное, чтобы паники не было", – резюмирует Александр Овсяник.

 
 
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