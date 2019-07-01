Эксперты-химики о том, какие лекарства противопоказаны во время вождения

Источник материала: Виртуальный Брест

Любой водитель знает – в состоянии опьянения садиться за руль нельзя. Однако многие заблуждаются, когда связывают такое состояние только с употреблением алкоголя. Эксперты констатируют – опьянение также может быть вызвано употреблением наркотических, психотропных, токсических веществ и даже лекарств. В последнем случае речь идет о медицинских препаратах, в инструкциях к которым указано об их влиянии на способность управления транспортным средством. Однако всегда ли граждане внимательно читают «приложение» к таблеткам?





«Коварные» лекарства

Бывали случаи, когда водитель не употреблял ни алкогольные напитки, ни наркотические вещества, а в ходе освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянений при проведении анализа биологических жидкостей фиксируется состояние опьянения. Как такое возможно? На вопрос отвечает начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Александр Доброриз:

– Давайте представим ситуацию: за несколько дней до освидетельствования по какой-либо причине водитель сильно разнервничался и принял успокоительное. В состав таких таблеток, как правило, входит фенобарбитал – психотропное вещество, в инструкции к ним написано – «не рекомендуется управлять автомобилем или другими механизмами». При проведении химической экспертизы с большой долей вероятности эксперт обнаружит наличие в организме водителя запрещенного вещества.





Варианты исхода событий в данном случае могут быть различны. Несомненно одно – хлопот и неприятностей не избежать. Как отмечают эксперты-химики, срок выведения лекарств из организма зависит от многих факторов, но, как правило, от 1 до 7 дней.

И даже спрей для горла…

Водителям также следует помнить – многие жидкие лекарственные настойки, экстракты и прочие содержат в своем составе этиловый спирт.

– Как правило, терапевтическая дозировка, например, капель для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, не вызовет состояние алкогольного опьянения, однако в течение определенного периода их употребление отразится на результатах при проверке алкометром выдыхаемого воздуха, – поделился информацией Александр Доброриз.





Как отмечают специалисты, также существует несколько групп препаратов, которые снижают остроту реакции и ухудшают внимание человека, что может привести к ДТП. Их употребление нежелательно для водителя. В их числе антидепрессанты, бензодиазепины, нейролептики, антигистаминные и противовирусные препараты. В инструкции по их применению указано о побочных эффектах. Многие из них не только снижают концентрацию внимания, но и содержат компонент фенилэфрин, вызывающий нарушение резкости зрения. Это действующее вещество содержится в некоторых глазных каплях и спреях для горла.

Правила «дорожного лечения»

Важно помнить – большинство лекарственных препаратов имеет побочные эффекты, влияющие на способность управления транспортным средством. Перед применением обязательно необходимо читать инструкцию – производитель всегда указывает, возможно ли сочетание приема лекарства с управлением транспортным средством.





Лучший способ обезопасить себя от проблем – при приеме лекарственных препаратов отказаться от вождения на определенный период.

Татьяна Коток, официальный представитель управления

Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области