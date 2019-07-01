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«Александрия собирает друзей»

02.07.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Традиционный праздник «Купалле» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 6 — 7 июля.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

6 июля (суббота)
14.00 — 24.00 — работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам: «Зроблена ў Беларусi» — выставка продукции ОАО «Минский тракторный завод»; «Александрыйскі кірмаш» — праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий, презентующих региональные фестивали и праздники; «Александрыйская гасцiна» — торговые ряды, летние кафе; «Друкарскі двор» — экспозиции, знакомящие с технологией производства бумаги старинным способом, печатным способом воспроизводится лист из библии Ф.Скорины, будут демонстрироваться печать офортов, работать выставочный павильон «Кніжны кірмаш»; «Яселка з ласункамі» — торговые точки с реализацией сладкой продукции; «Каравайная сяліба» — выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса; Молодежная площадка «Творчасць маладых» — презентация молодежных проектов; «Кiрмашовыя забавы» — работа аттракционов.
14.00 — 21.00 — работа экспозиции «Малая радзіма» с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко (ГУО «Александрийская средняя школа Шкловского района». Краеведческий музей).
17.00 — 19.00 — «Свята цырка ў Александрыі» — цирковые выступления и программы артистов цирка-шапито «SIRIUS».
Малая концертная площадка
14.00 — 15.15 — концерт творческих коллективов регионов Беларуси и стран-участниц «Суквецце талентаў» (с участием лучших народных и любительских коллективов всех областей Беларуси, будут отражены фестивальные бренды каждого региона республики).
15.30 — 16.30 — концерт «Купальская вясёлка» с участием детских творческих коллективов Могилевской области.
16.45 — 17.30 — концертная программа «Купалля водар медунічны» с участием ансамбля песни и танца «Медуница» Могилевской областной филармонии;
18.00 — 18.30 — церемония открытия республиканского праздника «Купалле» («Александрыя збірае сяброў») с участием любительских фольклорных коллективов областей Республики Беларусь, творческих коллективов, мастеров ДПИ — представителей стран и регионов Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии.
18.30 — 20.20 — эстрадно-развлекательная программа «Магия музыки и огня» с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии.
19.20 — 19.50 — демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им.А.М.Кулагина.
Концертная площадка народного творчества и творчества молодых
14.00 — 14.45 — музыкально-игровая программа «Казка пра чароўную кветку».
14.45 — 15.30 — концерт молодежных творческих коллективов «Поколение NEXT».
15.30 — 17.00 — конкурсная программа «Мiс Купалiнка».
17.00 — 20.30 — концерт «Любовь я к Родине храню» творческих коллективов регионов Республики Беларусь, бардовской песни.
Главная концертная площадка
21.30 — 23.00 — гала-концерт с участием отечественных и зарубежных исполнителей.
23.00 — 23.10 — праздничный фейерверк, лазерное шоу.

7 июля (воскресенье)
Малая концертная площадка
00.00 — 03.00 — молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей: группы «Леприконсы», группы «Nuteki», ведущих ди-джеев Беларуси.
Главная концертная площадка
11.00 — 13.00 — торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова с участием фольклорно-этнографического ансамбля «Неруш», артистов и коллективов Могилевской областной филармонии.
14.00-15.20 — концерт Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры».
Малая концертная площадка
15.20 — 15.50 — музыкальная программа «Беларусь, ты чароўная песня мая» с участием заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова, артистов Могилевской области.
16.00 — 17.00 — музыкально-танцевальная программа «Ад сэрца да сэрца» солистов Могилевской областной филармонии.
Концертная площадка народного творчества и творчества молодых
11.00 — 14.00 — проведение мастер-классов по массажу, парению в бане, релакс-терапии, вегетарианскому питанию, организации активного отдыха, по мыловарению и др.
14.00 — 14.15 — старт молодежного квеста.
14.15 — 15.20 — фестиваль красок на празднике «Купалле».
15.20 — 17.00 — концерт «Александрийские встречи» в рамках творческого марафона «Натхненне малой радзімы».
13.30 — «Свята цырка ў Александрыі» — цирковые выступления и программы артистов цирка-шапито «SIRIUS».
*В программе праздника возможны изменения. mogilev-region.gov.by

 
 
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Традиционный праздник «Купалле» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 6 — 7 июля. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 6 июля...
 
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