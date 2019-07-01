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Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
02.07.2019 13:05 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам на потребительские нужды и овердрафтным кредитам уменьшены на 0,5-1 процентный пункт (в зависимости от вида кредита).
Более подробную информацию граждане могут получить по номеру контакт-центра (147).
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Фото из открытых источников Беларусбанк с 1 июля снизил процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам...
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