Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье



Беларусбанк с 1 июля снизил процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья до 14,5% годовых, сообщили БЕЛТА в банке.

Процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам на потребительские нужды и овердрафтным кредитам уменьшены на 0,5-1 процентный пункт (в зависимости от вида кредита).

Более подробную информацию граждане могут получить по номеру контакт-центра (147).

Источник: БЕЛТА.

