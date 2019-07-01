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Министр экономики пояснил, из-за чего произошло замедление роста ВВП

02.07.2019 13:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Министр экономики пояснил, из-за чего произошло замедление роста ВВП

Темп роста ВВП Беларуси по итогам января-мая этого года замедлился из-за инцидента с «грязной» российской нефтью и ситуации в сельском хозяйстве.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-мае составил в текущих ценах 49,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 1% больше, чем в январе-мае 2018 года.

«Мы ожидали отложенного эффекта, естественно, из-за ситуации с грязной нефтью, она очень серьезно повлияла на показатели по транспорту, оптовому товарообороту и по самой переработке нефтепродуктов», — сказал он, передает БелТА.

По его словам, второй фактор – это сельское хозяйство.

«Погода в мае-июне повлияла на урожай и заготовку кормов, и в конечном итоге на ситуацию в животноводстве. А животноводство – это переработка, которая составляет почти 20% всей промышленности сегодня", - заметил министр.

Дмитрий Крутой также отметил, что министерство анализирует и ситуацию в машиностроении. 

В соответствии с указом президента экономика в этом году должна вырасти на 4%. В целом по году, согласно прогнозу Дмитрия Крутого, ВВП Беларуси должен составить 61 млрд долларов.

 
 
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Темп роста ВВП Беларуси по итогам января-мая этого года замедлился из-за инцидента с «грязной» российской нефтью и ситуации в сельском хозяйстве.
 
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