Осталась только Азаренко. Лапко третьей из белорусок выбыла из одиночного разряда Уимблдона

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Вера Лапко проиграла китаянке Ван Цян в первом раунде одиночного разряда Уимблдона — 2:6, 2:6.



Фото: Reuters

Вера смогла оказать сопротивление 15-й ракетке мира только в начале сетов. В каждом из них счет был 2:2, после чего китаянка выигрывала четыре гейма подряд.

Лапко допустила 5 двойных (против 1 у Ван Цян) и 35 невынужденных (против 5 у соперницы) ошибок.

Матч продолжался всего один час.

Таким образом, после вылета Арины Соболенко, Александры Саснович и Веры Лапко в одиночном разряде Уимблдона борьбу продолжает только Виктория Азаренко, которая сыграет против австралийки Айлы Томлянович.