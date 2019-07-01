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Осталась только Азаренко. Лапко третьей из белорусок выбыла из одиночного разряда Уимблдона
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Вера Лапко проиграла китаянке Ван Цян в первом раунде одиночного разряда Уимблдона — 2:6, 2:6.
Вера смогла оказать сопротивление 15-й ракетке мира только в начале сетов. В каждом из них счет был 2:2, после чего китаянка выигрывала четыре гейма подряд.
Лапко допустила 5 двойных (против 1 у Ван Цян) и 35 невынужденных (против 5 у соперницы) ошибок.
Матч продолжался всего один час.
Таким образом, после вылета Арины Соболенко, Александры Саснович и Веры Лапко в одиночном разряде Уимблдона борьбу продолжает только Виктория Азаренко, которая сыграет против австралийки Айлы Томлянович.
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Белорусская теннисистка Вера Лапко проиграла китаянке Ван Цян в первом раунде одиночного разряда Уимблдона - 2:6, 2:6.
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