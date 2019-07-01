Источник материала: Новости Дзержинска

В Черкаской сельской библиотеке прошел краеведческий час «Это земля твоя и моя».

У каждого человека есть своя малая родина, место, где человек родился, вырос, учился, где живут его родные. Участники краеведческого часа «Это земля твоя и моя», который прошел в Черкаской сельской библиотеке, поделились воспоминаниями о своем заветном, любимом уголке, который придает им силы и вдохновение для дальнейшего совершенствования и развития.

Библиотекарь Лилия Ивановна Новицкая познакомила гостей мероприятия с изданиями о Дзержинском районе.



