Пока мы помним о них-они живы!

А мы о их подвиге не забудем никогда!

И они будут жить в нашей памяти вечно!

У Беларуси славная история, но она бы закончилась в начале 40-х ХХ века. 22 июня 1941 года «черный день» для нашей истории. В этот день полчища немецко-фашистских захватчиков вторглись на наши земли. Почти три года наша земля была под окупацией фашистов и именно в этот день в 1944 году, массированной артиллерийской подготовкой  началось  освобождение нашей Родины в рамках операции «Багратион».

Конный поход, посвященный 75 годовщине освобождения Беларуси

Казаки Республиканского общественного объединения «Белорусское Казачество» именно 22 июня 2019 г. решили провести большой конный поход, посвященный началу освобождения Беларуси в рамках проекта «Беларусь помнит». В конном походе принял участие 21 человек- казаки из Минска, Жодино, Витебска, Могилева и Столина. Несмотря на то, что  Верховный Атаман РОО «Белорусское казачество» казачий генерал Николай Улахович не смог принять участие в данном походе, он сердечно поздравил всех  участников похода с благим начинанием. Организаторами данного похода являлись атаман Жодинского казачьего отдела есаул Степан Жерносек и приказной казак Евгений Микель, который был избран и походным атаманом конного похода. Они же и разработали план и маршрут данного конного похода. На 14 лошадях за двое суток было пройдено порядка 70 км.

Конный поход, посвященный 75 годовщине освобождения Беларуси

По благословению владыки Вениамина, епископа Борисовского и Марьиногорского,  поход стартовал в деревне Пашковичи Минского района.  Как и положено в казачьей среде, любое благое дело надо начинать с молитвы. Казаки в конном строю подошли к местному Свято-Троицкому приходу, где настоятель  Отец Владимир дал благословение участникам похода.

Конный поход, посвященный 75 годовщине освобождения Беларуси

Конный поход, посвященный 75 годовщине освобождения Беларуси

К вечеру верховые казаки дошли до деревни Петровичи, где на берегу водохранилища был разбит казачий лагерь. Десятки отдыхающих на берегу озера обступили казаков и, несмотря на усталость, никому не было отказано в общении. На лошадях покатали всю детвору в округе. Даже с близлежащей деревни приходили жители, чтобы пообщаться с участниками похода, прокатиться на лошадях и посмотреть фланкировку  шашками. Ну а вечером в неформальной обстановке общение продолжилось за казачьим кулешом и ароматными шашлыками.

Конный поход, посвященный 75 годовщине освобождения Беларуси

Утром, после общего фотографирования казаки двинулись в обратный путь. Спустя 7 километров участники похода подошли к братской могиле у деревни Калита Смолевичского района, в которой покоятся останки 113 солдат и офицеров Красной Армии, среди которых и два Героя Советского Союза: Барамзина Татьяна Николаевна и Акперов Газанфар Гулам Оглы.

Конный поход, посвященный 75 годовщине освобождения Беларуси

Совместно с руководителем Драчковского сельского исполкома Мариной Владимировной Гнедчик, руководством первичных ветеранских огранизаций Смолевичского района и местными жителями был проведен митинг-реквием на котором выступили представители официальной власти и общественности.

Член Совета атаманов РОО «Белорусское казачество» есаул Артем Ефимов зачитал имена и фамилии всех 113 героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины и покоящихся в братской могиле. После этого казаки возложили венок к мемориалу.

Конный поход, посвященный 75 годовщине освобождения Беларуси

Со слезами на глазах местные жители проводили участников похода, которые пообещали,  что такие походы станут постоянными.

Через несколько дней наша страна отметит свой главный государственный праздник — День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков,  и в торжественном параде пройдет конная коробка с участием казаков РОО «Белорусского Казачества».

Войсковой старшина Владимир Громыко.

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