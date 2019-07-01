Конный поход, посвященный 75 годовщине освобождения Беларуси

Пока мы помним о них-они живы!

А мы о их подвиге не забудем никогда!

И они будут жить в нашей памяти вечно!

У Беларуси славная история, но она бы закончилась в начале 40-х ХХ века. 22 июня 1941 года «черный день» для нашей истории. В этот день полчища немецко-фашистских захватчиков вторглись на наши земли. Почти три года наша земля была под окупацией фашистов и именно в этот день в 1944 году, массированной артиллерийской подготовкой началось освобождение нашей Родины в рамках операции «Багратион».





Казаки Республиканского общественного объединения «Белорусское Казачество» именно 22 июня 2019 г. решили провести большой конный поход, посвященный началу освобождения Беларуси в рамках проекта «Беларусь помнит». В конном походе принял участие 21 человек- казаки из Минска, Жодино, Витебска, Могилева и Столина. Несмотря на то, что Верховный Атаман РОО «Белорусское казачество» казачий генерал Николай Улахович не смог принять участие в данном походе, он сердечно поздравил всех участников похода с благим начинанием. Организаторами данного похода являлись атаман Жодинского казачьего отдела есаул Степан Жерносек и приказной казак Евгений Микель, который был избран и походным атаманом конного похода. Они же и разработали план и маршрут данного конного похода. На 14 лошадях за двое суток было пройдено порядка 70 км.





По благословению владыки Вениамина, епископа Борисовского и Марьиногорского, поход стартовал в деревне Пашковичи Минского района. Как и положено в казачьей среде, любое благое дело надо начинать с молитвы. Казаки в конном строю подошли к местному Свято-Троицкому приходу, где настоятель Отец Владимир дал благословение участникам похода.









К вечеру верховые казаки дошли до деревни Петровичи, где на берегу водохранилища был разбит казачий лагерь. Десятки отдыхающих на берегу озера обступили казаков и, несмотря на усталость, никому не было отказано в общении. На лошадях покатали всю детвору в округе. Даже с близлежащей деревни приходили жители, чтобы пообщаться с участниками похода, прокатиться на лошадях и посмотреть фланкировку шашками. Ну а вечером в неформальной обстановке общение продолжилось за казачьим кулешом и ароматными шашлыками.





Утром, после общего фотографирования казаки двинулись в обратный путь. Спустя 7 километров участники похода подошли к братской могиле у деревни Калита Смолевичского района, в которой покоятся останки 113 солдат и офицеров Красной Армии, среди которых и два Героя Советского Союза: Барамзина Татьяна Николаевна и Акперов Газанфар Гулам Оглы.





Совместно с руководителем Драчковского сельского исполкома Мариной Владимировной Гнедчик, руководством первичных ветеранских огранизаций Смолевичского района и местными жителями был проведен митинг-реквием на котором выступили представители официальной власти и общественности.

Член Совета атаманов РОО «Белорусское казачество» есаул Артем Ефимов зачитал имена и фамилии всех 113 героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины и покоящихся в братской могиле. После этого казаки возложили венок к мемориалу.





Со слезами на глазах местные жители проводили участников похода, которые пообещали, что такие походы станут постоянными.

Через несколько дней наша страна отметит свой главный государственный праздник — День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и в торжественном параде пройдет конная коробка с участием казаков РОО «Белорусского Казачества».

Войсковой старшина Владимир Громыко.

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