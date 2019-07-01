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Российские журналисты отправились с пресс-туром в Беларусь

02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает 75-ю годовщину освобождения от нацистов. В честь этого события журналисты российских СМИ отправились в пресс-тур, чтобы побывать на местах боевых действий, посетить музеи и мемориальные комплексы, сообщает телеканал «МИР 24».

Одной из первых остановок стал лагерь смерти Тростенец. Это крупнейшее на территории Беларуси место массового уничтожения людей в годы немецкой оккупации. По количеству убитых он занимает четвертое место после Освенцима, Майданека и Треблинки. В 2015 году там установили монумент «Врата памяти», на котором в бронзе запечатлены узники лагеря.

«Пресс-тур только начался, мы не так много видели, но я, будучи человеком очень чувствительным – слезы у меня близко – я понимала, что мне придется все время рыдать, сдерживать слезы. И вот уже первый объект – потрясающий мемориал, талантливый. С одной стороны, хочется запечатлеть его в памяти, но я обратила внимание, что мозг как будто отказывается сохранять эту картинку – настолько она для него, наверно, ужасна», – рассказала журналист Карина Ивашко.

Сегодня участники тура отправятся в Витебскую область, где увидят экспозиции, посвященные партизанскому движению.



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Мероприятие приурочено к 75-ю годовщиной освобождения от нацистовСотрудники СМИ побывают на местах боевых действий, посетят музеи и мемориальные комплексы.
 
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