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Российские журналисты отправились с пресс-туром в Беларусь
02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отмечает 75-ю годовщину освобождения от нацистов. В честь этого события журналисты российских СМИ отправились в пресс-тур, чтобы побывать на местах боевых действий, посетить музеи и мемориальные комплексы, сообщает телеканал «МИР 24».
Одной из первых остановок стал
Сегодня участники тура отправятся в Витебскую область, где увидят экспозиции, посвященные партизанскому движению.
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Мероприятие приурочено к 75-ю годовщиной освобождения от нацистовСотрудники СМИ побывают на местах боевых действий, посетят музеи и мемориальные комплексы.
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