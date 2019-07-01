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«Почему никто нас, стариков, не считает за людей? Где уважение?»

02.07.2019 14:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Почему никто нас, стариков, не считает за людей? Где уважение?»
АиФ

Мы живем в Гомеле в кооперативной «хрущевке» на ул. Курчатова. Дом расположен в очень плохом месте: рядом железнодорожный вокзал, автовокзал, автостоянка…

«Почему никто нас, стариков, не считает за людей? Где уважение?» «Мы хотим, чтобы дети хорошо учились. Но давайте не забывать про их души!»

Словом, жизнь наша с 1966 г. только ухудшалась. Мы же, советские люди, привыкшие ко всяким тяготам, терпели и утешали себя, что все улучшится. Пережили 90-е, но сегодня наши беды не закончились. Кроме того, нам приходится все отстаивать самим, потому что некому идти жаловаться. Нас уже мало осталось, кому 80 лет и больше. Еще год, и количество стариков уменьшится. Но кто-то придумал проект: все старые деревья спилили 31 мая, пообещав, что посадят новые. Причем пилили, не разбираясь, пригодны ли они для этого. Понятно, когда пилят старые больные деревья, но, когда уничтожили красивый цветущий каштан, я еле сдержалась. Когда я спросила у руководителя этого безобразия, что они творят, он ответил: «Нам приказали». Не могу понять, что у них происходит в организации, раз они пилят шикарные деревья?

Хочу обратиться к вам с вопросом. Мне 80 лет, страдаю диабетом, гипертонией, но я все-таки вышла и старалась чего-то добиться, правда, тщетно. Неужели мы, прожившие нелегкую жизнь, проработавшие по 40 лет, не имеем права на какие-то удобства? На уважение? Никто нас не считает за людей. После войны мы, когда были детьми, радовались, что,  хоть домов нет, деревья остались…

Светлана Николаевна Зайончковская, Гомель

 
Теги: Гомель
 
 
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«Неужели мы, прожившие нелегкую жизнь, проработавшие по 40 лет, не имеем права на какие-то удобства? На уважение? Никто нас не считает за людей», - пишет Светлана...
 
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