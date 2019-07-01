Из письма танкиста Алексея Елванова: «Утром 2 июля 1944 года 128-й отдельный танковый полк первым ворвался в Мир»

Источник материала: Полымя

Из письма танкиста Алексея Елванова,

освобождавшего г.п. Мир





«Здравствуйте, дорогие красные следопыты Мирской школы!

Я, Елванов Алексей Григорьевич, 1924 года рождения, уроженец Горьковской области, обращаюсь к вам как участник боя за освобождение вашего местечка Мир в годы Великой Отечественной войны в июле 1944 года.

Я тогда был танкистом в должности помощника механика-водителя на американском танке «Шерман». Числился в 128-м отдельном танковом полку 10-й гвардейской кавалерийской дивизии 4-го кавалерийского корпуса. Наш 128-й отдельный танковый полк был тогда оснащен средними американскими танками с экипажем 5 человек.

Освобождали Украину и переехали в Белоруссию, двигались и освобождали города и населённые пункты. Мне запомнились Старые Дороги, Слуцк, Копыль, Несвиж, станция Городея.

Утром 2 июля 1944 года наш 128-й отдельный танковый полк первым ворвался в ваш город Мир с небольшими боями. На подходе к Миру немцы бомбили нас с воздуха. В Мире мы закрепились и захватили пленных немцев. В середине дня по рации нас вызвали со станции Городея кавалеристы 40-го полка нашей дивизии на помощь, сообщив, что на станции появились немцы. Оказалось, что часть группировки немцев прорвалась от Минска, отступала с бронепоездом по железной дороге. Было много танков и самоходных орудий, которые двигались вдоль железной дороги. Из прикрывала авиация. Командование нашего полка направило на помощь кавалеристам один взвод танков. Я был в этом взводе. Сначала мы стреляли с окраины леса из пушек с места, потом был дан приказ идти в атаку. Но в неравном бою с превосходящими силами врага немцы подбили три наших танка, и они загорелись. Горел и мой танк, но мне посчастливилось выскочить из него. Некоторые мои товарищи не успели спастись и сгорели заживо. Многие были ранены осколками снарядов и пулями. Я тоже получил лёгкое ранение тремя осколками в левый бок. Раненых подобрали кавалеристы и на своих машинах отвезли в Мир. Поместили в медсанбат, который расположился в большом саду.

Со 2-го на 3-е июля наш полк находился в Мире. Этой ночью немецкие самолёты нещадно бомбили нас, и на утро мы недосчитались многих наших товарищей, погибших от бомбежки. Утром 3-го июля наш полк выехал из Мира в сторону Столбцов. Мы чувствовали, что находимся в окружении. На расстоянии 8-12 км от Мира в какой-то деревне замаскировали свою технику соломой и были готовы встретить врага. Но фашисты не пошли этой дорогой. Весь наш полк снова возвратился в Мир. Командование нашего полка оставило меня охранять подбитый несгоревший танк в Мире до прихода специальных частей, которые всю несгоревшую технику отправляли на ремонт. Наш танковый полк пошёл дальше на запад по направлению за Медвядку, где немцы закрепились за рекой Уша.

Пришла ночь с 3-го на 4-е июля. Танк, который нужно было охранять, стоял возле самого замка и озера. Я запасся разным оружием, гранатами и залез под танк. В городе была тишина, наших войск не было. Ночь была бессонной и тревожной, я прислушивался к каждому шороху. Кто знает, сколько тогда пряталось немцев, оставшихся после отступления. За рекой Уша были слышны сильные бои, содрогалась земля. Около 9-10 часов утра 4 июля я услышал нарастающий лязг гусениц и гул моторов со стороны Столбцов. Я насторожился: может, немцы прорвались? На счастье, это были наши советские танки из других частей и соединений. Я встретил танкистов и рассказал им обо всём. Они поехали дальше на запад по направлению к Новогрудку. А потом шли и шли разные советские части.

Помню, с места боёв возле Уши привезли убитого командира или заместителя командира какой-то кавалерийской дивизии нашего корпуса. Кажется, его фамилия была Попрекайло. Мы похоронили его возле замка, сделав маленький памятник со звездой из латунной гильзы от снаряда.

Оставив меня охранять танк, командование выдало мне продаттестат на питание, но продпункта близко не было, продукты получить было невозможно. Под вечер 4 июля ко мне подошли местные мальчишки лет 15-17, братья Стасевичи. Одного звали Геной, второго Стасиком или Вовой. Ребята приносили мне покушать много раз и приглашали к себе домой. Жили они за замком, на горе. Семья их была приветливая.

На танке ещё работали аккумуляторы и рация. Вместе с местными жителями мы слушали радио. Мы с радостью слушали, что наши войска идут вперёд и что делается на других фронтах.

Дорогие юные следопыты, прошу вас разыскать семью Стасевич и передать им от меня искреннюю благодарность за помощь с питанием в то трудное для меня время. Прошу сообщить мне их адрес. Мне интересно знать, как у мальчишек сложилась жизнь. Сейчас я работаю шофёром на Гомельском суперфосфатном заводе. Живу в Гомеле с 1944 года.

Так, дорогие ученики, юные следопыты, мы тогда не жалели здоровья и своей жизни, а многие отдали свою жизнь за счастье людей, живущих на Земле. Пусть будет мир во всём мире!

Алексей Григорьевич ЕЛВАНОВ,

г. Гомель. 28.02.1967 г.»

Материал предоставлен ГУО «Средняя школа г.п. Мир»