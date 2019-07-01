Кореличская детская школа искусств присоединилась к Дню вышиванки

Источник материала: Полымя

Сегодня, 2 июля, четвёртый год подряд по всей Беларуси празднуют День вышиванки. Коллектив ГУО «Кореличская детская школа искусств» также традиционно принимает участие в масштабном действе.





В рамках акции «Гэта НАША» всем работникам школы подарили ленточки с национальной вышивкой для дальнейшего участия в флешмобе «Усе ў вышыванках».

Вышитый национальный орнамент — визитная карточка белорусов. Это не просто украшение, а своеобразный шифр, который через столетия передан предками. Каждый узор в орнаменте — символ, обладающий мощной энергетикой и несущий определенный посыл. Издавна орнаменты считались оберегами, в них вкладывали особый смысл.

Верим, что инициатива проведения праздника в канун Дня Независимости станет доброй традицией в Кореличской детской школе искусств, направленной на популяризацию национальной культуры, расширение духовного сознания белорусов, сохранение связующей нити поколений.