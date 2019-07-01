На районном туристическом слете 2019 года победила команда «Позитив» Хотимского психоневрологического дома-интерната

Источник материала: Новости Хотимска

Районный туристический слет текущего года прошел 28-29 июня на традиционном месте – в урочище Ивановская роща. Помимо уже названной команды-победительницы участие в нем приняли еще 6 команд: «Берем все на себя» (Хотимское УКП «Жилкомхоз»), «Помощь рядом» (сборная команда УЗ «Хотимская ЦРБ» и РОЧС), «Яркие» (сборная СШ №1 и Беседовичского УПК), «Туристы-авантюристы» (СШ №2), «Огонек» (Хотимский район газоснабжения) и «Дорожный экипаж» (ДРСУ №216).

Хочу отметить комануе «Берем все на себя» за концепцию и креативный подход. В преддверии дня 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков хотимские коммунальники оформили свой лагерь, как настоящий полевой штаб армии. С дневальными, дежурным по штабу, командиром, поварами, медсестрами. Шлагбаум, вертушка (это телефон такой) и даже старинный флаг БССР. Тот самый с серпом и молотом. Смотрелось все это здорово. И специальный приз от районной организации ОО «Белая Русь» команда «Берем все на себя» заслужила по праву.



Второе место на районном туристическом слете 2019 года заняла команда «Огонек», на третьем месте – «Помощь рядом». Уже после завершения официальных этапов, прошла отдельная эстафета на приз Хотимского объединения профсоюзов. Победителем в ней стала команда «Огонек».

Александр АЛЕКСАНДРИН