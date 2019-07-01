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Очередное самоубийство в армии: в Гродно погиб солдат-контрактник

02.07.2019 14:34 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Информация о гибели солдата-контрактника официально подтверждена Министерством обороны. Однако там уверены, что суицид не связан со службой.

Первым информацию о новом ЧП в белорусской армии сообщил телегам-канал NEXTA. Днем 2 июля там появилась информация о том, что замкомвзвода 3-й роты 202-го батальона 6-й отдельной механизированной бригады в Гродно принял накануне вечером смертельную дозу таблеток. Прибывшие медики 21-летнего парня спасти не смогли.

В Минобороны подтвердили информацию о гибели военнослужащего, отметив, что суицид был связан с личной жизнью.

Пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Владимир Макаров сообщил, что «поступок военнослужащего контрактной службы имел причины, абсолютно не связанные с прохождением службы, они обусловлены сугубо личной жизнью. Учитывая это, мы считаем неуместным сообщать иные подробности».

Отметим, что по информации уже упомянутого телеграмм-канала, погибший ранее служил в учебном центре в  Печах, однако проходил по делу о дедовщине, за что получил 4 года химии. Он и еще несколько старослужащих солдат обвинялись в превышении должностных полномочий в отношении солдата, который в итоге покончил с собой.

 
Теги: Гродно
 
 
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Информация о гибели солдата-контрактника официально подтверждена Министерством обороны. Однако там уверены, что суицид не связан со службой.
 
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