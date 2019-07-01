Автопробег по местам боевой славы Миорщины к 75-летию освобождения Беларуси

Источник материала: Міёрскія навіны

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Автопробег по местам боевой славы, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, выдался зрелищный и массовый. Победным маршем техника, в числе которой и боевая, преодолела больше ста километров.

СТАРТОВАЛ пробег в Дисне. В торжественном митинге возле братской могилы освободителей города участвовали местные жители и многочисленные почётные гости, в их числе председатель Миорского райисполкома Игорь Кузнецов, военный комиссар района Сергей Жабенок, начальник Полоцкого пограничного отряда Павел Харченко, главврачи Полоцкой и Новополоцкой городских больниц Александр Стома и Сергей Некрасов.



Военный комиссар традиционно обратился к истории, рассказал, какой ценой далось освобождение Дисны.

– Отрадно, что подрастающему поколению и жителям города небезразлична его боевое прошлое, – подчеркнул военком. – Мы должны знать своих героев и помнить о той войне, чтобы подобное никогда не повторилось.



Сергей Иванович также отметил огромный вклад в увековечение памяти о защитниках отечества и патриотическое воспитание подрастающего поколения организатора и вдохновителя автопробега, директора частного предприятия «Автосервис-Двина», дисненца Эдуарда Терешко. К этим словам присоединился Игорь Кузнецов и в торжественной обстановке вручил Эдуарду Казимировичу юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».



ГЛАВВРАЧ Полоцкой центральной городской больницы Александр Стома отметил уникальность истории Дисны. Поблагодарил Эдуарда Терешко за колоссальный энтузиазм и силы, которые он вкладывает в родной город и в ставший традиционным автопробег.

Почтили минутой молчания память о тех, кто отдал жизнь за мирное небо. Прошла церемония возложения к обелиску венков и цветов. Вскоре техника двинулась в путь.



КОРРЕСПОНДЕНТ напросился в пассажиры к дисненцу Валерию Синявскому на мощном КрАЗе. Под смех шофёра и девчат в военной форме, расположившихся в открытом кузове, в кабину залез с трудом. Уж очень высоко взбираться! Первая ступенька – почти на уровне груди.

Несмотря на внушительные габариты машины, в кабине места совсем немного. Подвеска «дубовая», как в танке. Разгоняется здоровяк медленно, зато уверенно. Ехали всю дорогу примерно 60 километров в час. А шумит, будто полсотни прогоревших выхлопных труб разом.

ПЕРВЫМ на маршруте значился наш райцентр. Здесь на площади Памяти павших борцов прошёл митинг. Следующая остановка у памятного знака на въезде в Слободу, где исходный рубеж атаки стрелковых 270-й Демидовской дивизии, 71-й гвардейской и 29-й дивизий, воины которых с 4 по 12 июля 1944 года геройски сражались за эту высоту. Нас встретили местные жители. Председатель Узмёнского сельсовета Бронислав Неверовский, инициатор установки памятного знака, погрузил в историю. По его словам, ни один из командиров взводов, это были совсем молодые парни, при множественных ранениях не покинул поле боя.



– Шли в штыковую атаку и дрались, как подобает истинным героям, – говорил сельчанин. – О героическом подвиге воинов можно судить по наградным листам.



Подтвердил слова Бронислава Зыгмундовича военный комиссар Сергей Жабенок. Глава района Игорь Кузнецов вручил председателю Узмёнского сельсовета юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Возложили к обелиску цветы.



P.S.: Далее колонна техники направилась в Верхнедвинск, а оттуда – обратно в Дисну.



Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.