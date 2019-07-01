США пригрозили ввести новые пошлины на сыр, оливки и виски из ЕС

Источник материала: Ежедневник





В Вашингтоне опубликовали дополнительный список товаров из европейских стран, на которые могут быть наложены штрафные пошлины.

Офис уполномоченного США по вопросам торговли Роберта Лайтхайзера опубликовал список товаров из ЕС, на которые могут быть введены дополнительные ввозные пошлины. Речь идет о товарах в общей сложности на 4 миллиарда долларов, сообщило управление вечером в понедельник, 1 июля, пишет dw.com .

В общей сложности в списке содержатся 89 категорий товаров, в частности продукты питания и напитки (оливки, фрукты, мясо, сыр, соки, виски) и промышленная продукция, например, чугунные трубы, металлы и различные химикаты. Этот список дополняет опубликованный в апреле перечень продукции из ЕС на сумму в 21 миллиард долларов, указывается далее в заявлении.

Дополнительные пошлины могут быть введены в качестве штрафной меры в конфликте Вашингтона и Брюсселя, касающегося субсидирования Евросоюзом и четырьмя его государствами — Германией, Францией, Испанией и Великобританией — концерна Airbus, который является главным конкурентом американской корпорации Boeing. По подсчетам властей США, экономика страны теряет из-за этого 11 млрд долларов в год. Всемирная торговая организация (ВТО) сейчас оценивает запрос Вашингтона о пошлинах, заявлял ранее Лайтхайзер.

Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день — 6 октября 2004 года. С тех пор США и ЕC попеременно обвиняют друг друга в незаконном предоставлении субсидий своим авиастроителям.

В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда сразу пригрозили Евросоюзу штрафными мерами. В марте 2019 года ВТО встала на сторону ЕС, заявив, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing.

