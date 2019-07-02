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Повышенный режим готовности — что это означает?

02.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Повышенный режим готовности — что это означает?

С целью усиления контроля за складывающейся оперативной обстановкой, решением райисполкома от 30.04.2019 №316 с 30.04.2019 (по настоящее время) введен режим повышенной готовности функционирования районного звена ГСЧС. Кроме того организовано своевременное введение (снятие) запретов на посещение лесных массивов района (решение райисполкома от 11.05.2019 № 335.)

Данный режим вводится при  ухудшении гидрометеорологической обстановки (аномальная жара) которая установилась на территории страны, в результате которой повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Во время действия вышеуказанного режима не только работниками РОЧС, а также совместно с лесохозяйственными, сельскохозяйственными организациями, сельскими исполнительными комитетами и др. заинтересованными органами на территории района проводится широкомасштабная работа, направленная на недопущение возгораний в природных экосистемах и минимизацию материального ущерба при их возникновении. Также организовано  проведение рейдовых  мероприятий направленные на выявление нарушителей в области нарушения законодательства о пожарной безопасности в лесах.

К сведению:  в районе за разжигание костров в запрещенных местах привлечено 2 граждан по ст. 15.58 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, санкции которой предусматривают предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых величин.

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