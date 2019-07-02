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Акция МЧС «С заботой о безопасности малой Родины»

02.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Акция МЧС «С заботой о безопасности малой Родины»

Лето – это горячая пора для сельчан и дачников. Недостаток внимания и заботы  они усиленно компенсируют делами огородными. Спасатели предлагают достойную альтернативу: новую акцию под названием «С заботой о безопасности малой Родины». Она будет проходить 2 раза в год – с июня по июль и с сентября по октябрь – в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста.

Целевая аудитория акции: пенсионеры и пожилые люди. Специально для них в сельских населенных пунктах (районных центрах) на открытых площадках перед сельским клубом, возле сельсоветов и в парках пройдут тематические «Ярмарки безопасности».

Каждый посетитель ярмарки найдет себе занятие по вкусу: игровая зона (обучающие площадки:  «Проведи время с пользой», «Жучки-паучки», «Печки-лавочки», «Безопасный электрик», развлекательные конкурсы и др.), демонстрационная зона (показ пожарной аварийно-спасательной техники) и многое другое. Так в интересной развлекательной форме участники ярмарки будут познавать  азы безопасности.

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