Пограничники получили право пресекать полёты авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов

Источник материала: Клiч Радзiмы

Полоцкий пограничный отряд напоминает, что в соответствии с постановлением Министерства обороны от 15 июня 2015 г. № 13 «О правилах содержания и использования в пограничной зоне и пограничной полосе летательных аппаратов», использование авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов не допускается:

в пограничной полосе, за исключением содержания летательных аппаратов, используемых в интересах органов пограничной службы, иных государственных органов и организаций при выполнении возложенных на них задач, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

в пределах пограничной зоны – летательных аппаратов, подлежащих государственной регистрации и не зарегистрированных в установленном порядке в соответствующем государственном реестре воздушных судов.

Физические и юридические лица, использующие в пограничной зоне беспилотники массой более 1 кг, обязаны уведомлять об этом по телефону или лично дежурного по ближайшему территориальному органу пограничной службы.

Нарушение правил использования воздушного пространства либо правил использования авиамоделей влечет ответственность по ст. 18.41 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Нарушение порядка содержания и использования в пограничной зоне (полосе) летательных аппаратов, в том числе беспилотных, влечет ответственность по ст. 23.30 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, которая наступает за совершение следующих деяний:

пользование и (или) владение летательными аппаратами в пограничной полосе;

пользование и (или) владение в пределах пограничной зоны летательными аппаратами, подлежащими государственной регистрации и не зарегистрированными в установленном порядке в соответствующем государственном реестре воздушных судов;

неисполнение лицами, содержащими в пограничной зоне летательные аппараты, а также осуществляющими полеты, обязанности по уведомлению об этом дежурного по ближайшему территориальному органу пограничной службы до начала и после окончания пользования и (или) владения летательными аппаратами массой более 1 кг;

оставление летательных аппаратов вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления дежурного по ближайшему подразделению территориального органа пограничной службы.

Также информируем, что 8 июня 2019 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. №215 «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов», который устанавливает право военнослужащих органов пограничной службы применять физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику в отношении авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов в целях пресечения их полета путем принуждения к посадке, повреждения или уничтожения в случаях, если такой полет совершается в нарушение установленного порядка в зонах, запрещенных для использования авиамоделей, и запретных зонах соответственно.

При этом военнослужащие не несут ответственность за вред, причиненный собственникам (владельцам) авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов в связи с применением физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны, не нарушайте требований законодательства о государственной границе.

А. Лукша, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда