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Полярный песец поразил ученых. За два месяца он преодолел 3,5 тысячи километров

02.07.2019 14:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодой полярный песец преодолел по льду 3,5 тысячи километров от норвежских островов до северной Канады за два с половиной месяца и этим «лишил ученых дара речи». Об этом пишет BBC со ссылкой на гренландскую газету Sermitsiaq.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Специалисты из Норвежского полярного института поместили на животное GPS-трекер и с помощью специального оборудования проследили его путь. В среднем в день самка песца проходила около 46 километров, но иногда могла преодолеть расстояние и в 155 километров.

Наблюдатели отметили, что «сначала не могли поверить своим глазам и думали, что лисица может быть мертва и ее везут на лодке». Впрочем, последних в этом районе не было, что «еще больше ошеломило исследователей». Проще говоря, ранее среди песцов такой скорости передвижения не наблюдалось.

Впрочем, дальнейшее местонахождение песца установить уже вряд ли получится: в феврале GPS-трекер, с помощью которого следили за его передвижением, вышел из строя.

 
 
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Специалисты из Норвежского полярного института поместили на животное GPS-трекер и с помощью специального оборудования проследили его путь.
 
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