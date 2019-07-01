Минск и Москва подготовят 10 дорожных карт по углублению интеграции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия к 1 ноября подготовят около 10 дорожных карт по ключевым направлениям интеграции в экономике. Об этом заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, передает ТАСС .

«Количество сейчас сложно назвать, но порядка десяти дорожных карт по всем ключевым отраслевым направлениям: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, таможня, налоги, финансы», – сказал глава Минэкономики Беларуси.

Он сообщил, что в настоящее время продолжается работа в рамках совместной с РФ группы по подготовке предложений по углублению интеграции.

«Заканчивается отработка мероприятий самой программы и той пояснительной записки, которая будет обозначать контуры тех дорожных карт, которые должны быть готовы примерно к 1 ноября текущего года», – пояснил Крутой.

По его словам, на уровне президентов первое предметное обсуждение состоится в Санкт-Петербурге в рамках Форума регионов 16-18 июля.

Крутой уточнил, что крупных несогласованных вопросов на сегодняшний день на уровне экспертов нет, а наиболее сложные проблемы решаются на уровне президентов.