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Купаловский театр дает скидки на спектакли. Куда и за сколько пойти?

02.07.2019 14:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Купаловский театр поделился приятной новостью: он анонсировал скидки на спектакли июльского репертуара. Об этом сообщили на сайте театра.

Куда и за сколько пойти?

В театре объявили скидки в 30% на следующие постановки (в спике приведены цены без учета скидки): 

•    ART – от пяти до 21 рубля;
•    «Талерантнасць» (Оригинальное название «Бог разні») – от шести до 30 рублей;
•    «Чорная панна Нясвіжа» – от пяти до 23 рублей;
•    «Сон у купальскую ноч» – от девяти до 25 рублей;
•    «Пінская шляхта» – от пяти до 23 рублей;;
•    «Людзі на балоце» – от пяти до 23 рублей;;
•    «Паўлінка» – от пяти до 23 рублей;
•    «Школа падаткаплацельшчыкаў» – от шести до 30 рублей;
•    «Рэвізор» – от шести до 30 рублей;
•    «Юбілей ювеліра»  – от пяти до 30 рублей;
•    «Вешальнікі»  – от шести до 30 рублей;
•    «Шабаны»  – 11 рублей.

Как получить скидку?

Скидки действуют с 5 по 12 июля в кассе Купаловского театра и на сайте kupalauski.by. Чтобы их получить, нужно ввести промокод kupala072019.

Фото обложки: kupalauski.by.

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Теги: Новости
 
 
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Купаловский театр поделился приятной новостью: он анонсировал скидки на спектакли июльского репертуара. Об этом сообщили на сайте театра. Куда и за сколько...
 
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