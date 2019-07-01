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Купаловский театр дает скидки на спектакли. Куда и за сколько пойти?
Источник материала: KYKY>
Купаловский театр поделился приятной новостью: он анонсировал скидки на спектакли июльского репертуара. Об этом
Куда и за сколько пойти?
В театре объявили скидки в 30% на следующие постановки (в спике приведены цены без учета скидки):
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Как получить скидку?
Скидки действуют с 5 по 12 июля в кассе Купаловского театра и на сайте kupalauski.by. Чтобы их получить, нужно ввести промокод kupala072019.
Фото обложки: kupalauski.by.
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