Купаловский театр дает скидки на спектакли. Куда и за сколько пойти?

Источник материала: KYKY

Купаловский театр поделился приятной новостью: он анонсировал скидки на спектакли июльского репертуара. Об этом сообщили на сайте театра.

Куда и за сколько пойти?

В театре объявили скидки в 30% на следующие постановки (в спике приведены цены без учета скидки):

• ART – от пяти до 21 рубля;

• « Талерантнасць » (Оригинальное название «Бог разні») – от шести до 30 рублей;

• « Чорная панна Нясвіжа » – от пяти до 23 рублей;

• « Сон у купальскую ноч » – от девяти до 25 рублей;

• « Пінская шляхта » – от пяти до 23 рублей;;

• « Людзі на балоце » – от пяти до 23 рублей;;

• « Паўлінка » – от пяти до 23 рублей;

• « Школа падаткаплацельшчыкаў » – от шести до 30 рублей;

• « Рэвізор » – от шести до 30 рублей;

• « Юбілей ювеліра » – от пяти до 30 рублей;

• « Вешальнікі » – от шести до 30 рублей;

• « Шабаны » – 11 рублей.

Как получить скидку?

Скидки действуют с 5 по 12 июля в кассе Купаловского театра и на сайте kupalauski.by. Чтобы их получить, нужно ввести промокод kupala072019.

Фото обложки: kupalauski.by.