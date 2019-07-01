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Сразу два минских ресторана получили американскую премию за лучшие винные карты

02.07.2019 13:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Американское издание Wine Spectator провело ежегодную «винную» премию. Ей награждают рестораны со всего мира, которые предлагают своим посетителям наиболее интересный набор вин. В одной из номинаций победили сразу два минских ресторана: Simple и ButterBro.

Премия существует с 1981 года. Ее награды разделили на три уровня: Award of Excellence, Best of Award of Excellence, а также Grand Award. Первый присуждают заведениям, в чьем ассортименте есть не менее 90 наименований качественных вин, для второго нужны от 350 наименований, а для третьего, наивысшего, – от 1000 наименований. Разумеется, жюри также учитывают стиль подачи блюд, ценовую политику ресторанов и множество других факторов, которые влияют на результаты.

Заведениям Simple и ButterBro в Минске присвоили Award of Excellence. Судьи оценили «сильные» вина ресторана ButterBro из Франции, а у Simple – еще и из Италии, доступность цен и оформление столов. Предлагаем вспомнить, как выглядят заведения изнутри:

Simple (улица Ленина, 50)

ButterBro (улица Сурганова, 43-46)

Источник: @alinaupgraded

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Теги: Минск
 
 
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Американское издание Wine Spectator провело ежегодную «винную» премию. Ей награждают рестораны со всего мира, которые предлагают своим посетителям наиболее интересный...
 
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