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Сразу два минских ресторана получили американскую премию за лучшие винные карты
Источник материала: KYKY>
Американское издание Wine Spectator
Премия существует с 1981 года. Ее награды разделили на три уровня: Award of Excellence, Best of Award of Excellence, а также Grand Award. Первый присуждают заведениям, в чьем ассортименте есть не менее 90 наименований качественных вин, для второго нужны от 350 наименований, а для третьего, наивысшего, – от 1000 наименований. Разумеется, жюри также учитывают стиль подачи блюд, ценовую политику ресторанов и множество других факторов, которые влияют на результаты.
Заведениям Simple и ButterBro в Минске
Simple (улица Ленина, 50)
ButterBro (улица Сурганова, 43-46)
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