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Нижние пороговые значения отметок на ЦТ будут повышены в 2020 году

02.07.2019 14:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нижние пороговые значения отметок на ЦТ будут повышены в 2020 году
Фото из открытых источников


Нижние пороговые значения отметок на ЦТ будут повышены в 2020 году, сообщил журналистам директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Нижние пороговые значения отметок на ЦТ будут повышены в 2020 году Какие причины считаются уважительными для сдачи ЦТ в резервный день?

В этом году, когда начали использовать новую методику оценки результатов ЦТ, пороговые значения не менялись. "Очевидно, что с учетом накопленной статистики, опыта в следующем году пороговые значения будут повышены", - сказал Юрий Миксюк.

На ЦТ-2019 нижнее пороговое значение отметок было таким же, как и в 2018-м.

Так, по белорусскому или русскому языкам неудовлетворительными сегодня считаются отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля - от 0 до 24.

По первому предмету профильного испытания - математике, физике, химии, биологии - к неудовлетворительным приравнены отметки от 0 до 19 баллов (включительно). Нижнее пороговое значение отметок по истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) установлено на уровне от 0 до 24 баллов (включительно).

Что касается второго предмета профильного испытания, то по математике, физике, химии и биологии неудовлетворительные отметки - от 0 до 9 баллов (включительно), по истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), географии, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) - от 0 до 14 баллов (включительно).

Истчоник: БЕЛТА.
 

 
 
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На ЦТ-2019 нижнее пороговое значение отметок было таким же, как и в 2018-м.
 
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