Кто захочет служить в такой армии? Покончивший с собой сержант был судим за дедовщину, а Минобороны подписало с ним контракт!

сообщает в своем Телеграм-канале блогер Nexta Об этомв своем Телеграм-канале блогер Nexta





Как пишет блогер, являясь в 2017 году старослужащим-срочником в учебном центре в Печах, он "пробил" солдату нового призыва "7 кантосов и 3 фляги", за что и получил 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.





Уголовное дело в отношении него и ещё нескольких военных было возбуждено после того, как пострадавший от дедовщины солдат-срочник повесился.





Реального лишения свободы Фёдор Бунас избежал лишь благодаря хорошим характеристикам.









Это не помешало Минобороны подписать с сержантом Бунасом контракт и назначить его замкомандира взвода, позволив таким образом с непогашенной судимостью за дедовщину и далее "воспитывать" солдат.





Именно в такую армию, где служат психически неуравновешенные и опасные для окружающих и даже для самих себя люди, теперь будут отправлять лишённых недавно отсрочек студентов.







