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Кто захочет служить в такой армии? Покончивший с собой сержант был судим за дедовщину, а Минобороны подписало с ним контракт!
Источник материала: Партизан
Интересные подробности всплывают о погибшем в Гродно сержанте Фёдоре Бунасе. Оказывается, он служил в войсках, будучи... осуждённым за дедовщину!
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Как пишет блогер, являясь в 2017 году старослужащим-срочником в учебном центре в Печах, он "пробил" солдату нового призыва "7 кантосов и 3 фляги", за что и получил 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Уголовное дело в отношении него и ещё нескольких военных было возбуждено после того, как пострадавший от дедовщины солдат-срочник повесился.
Реального лишения свободы Фёдор Бунас избежал лишь благодаря хорошим характеристикам.
Это не помешало Минобороны подписать с сержантом Бунасом контракт и назначить его замкомандира взвода, позволив таким образом с непогашенной судимостью за дедовщину и далее "воспитывать" солдат.
Именно в такую армию, где служат психически неуравновешенные и опасные для окружающих и даже для самих себя люди, теперь будут отправлять лишённых недавно отсрочек студентов.
Как сообщалось ранее,
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Кто захочет служить в такой армии? Покончивший с собой сержант был судим за дедовщину, а Минобороны подписало с ним контракт!
Интересные подробности всплывают о погибшем в Гродно сержанте Фёдоре Бунасе. Оказывается, он служил в войсках, будучи... осуждённым за дедовщину!
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