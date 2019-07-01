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Кто захочет служить в такой армии? Покончивший с собой сержант был судим за дедовщину, а Минобороны подписало с ним контракт!

02.07.2019 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Интересные подробности всплывают о погибшем в Гродно сержанте Фёдоре Бунасе. Оказывается, он служил в войсках, будучи... осуждённым за дедовщину!

Кто захочет служить в такой армии? Покончивший с собой сержант был судим за дедовщину, а Минобороны подписало с ним контракт!
Об этом сообщает в своем Телеграм-канале блогер Nexta

Как пишет блогер, являясь в 2017 году старослужащим-срочником в учебном центре в Печах, он "пробил" солдату нового призыва "7 кантосов и 3 фляги", за что и получил 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. 

Уголовное дело в отношении него и ещё нескольких военных было возбуждено после того, как пострадавший от дедовщины солдат-срочник повесился. 

Реального лишения свободы Фёдор Бунас избежал лишь благодаря хорошим характеристикам.


Это не помешало Минобороны подписать с сержантом Бунасом контракт и назначить его замкомандира взвода, позволив таким образом с непогашенной судимостью за дедовщину и далее "воспитывать" солдат.

Именно в такую армию, где служат психически неуравновешенные и опасные для окружающих и даже для самих себя люди, теперь будут отправлять лишённых недавно отсрочек студентов.


Как сообщалось ранее, в гродненской 6-й мехбригаде молодой сержант совершил суицид. Военнослужащему был 21 год. Сержант принял огромную дозу обезболивающих препаратов. Врачам скорой помощи спасти его не удалось. Причиной поступка могла стать будто бы ссора с девушкой.

 
Теги: Гродно
 
 
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Интересные подробности всплывают о погибшем в Гродно сержанте Фёдоре Бунасе. Оказывается, он служил в войсках, будучи... осуждённым за дедовщину!
 
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