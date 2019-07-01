Будет ли Владимир Макей участвовать в праймеризе?

Он считает, что в предварительном голосовании накануне президентских выборов могли бы участвовать не только представители оппозиции, но и некоторые топовые чиновники.





Пока единого кандидата планируют выбирать из трех. В праймеризе, который организует правоцентристская коалиция, примут участие сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов и глава движения «За Свабоду» Юрий Губаревич.





«Но наши двери открыты, -- говорит Николай Козлов. – Мы планируем провести праймериз накануне президентских выборов. Думаю, это будет правильно. Уже разработаны некоторые документы. Сейчас, правда, возникла небольшая пауза перед парламентскими выборами… Организация праймериза требует определенных финансовых средств, нужно решить некоторые организационные моменты… Но мы работаем. Надеюсь, все получится!»





Партия «Зеленые» отказалась от участия в праймеризе.





-- Мы не сошлись с правоцентристами по некоторым мелочам, которые, как мне кажется, довольно существенны, -- говорит первый заместитель председателя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук. -- На мой взгляд, прежде всего нужна определенность по нескольким моментам: хорошая информационная площадка, продуманные механизмы голосования, чтобы не было накруток и люди испытывали к ним доверие.





Обязательно должны быть дебаты и освещение этих дебатов. И хорошо, чтобы праймериз состоялся за два--три месяца до начала президентской кампании. Все должно быть ясно, кого поддерживать.





У правоцентристов немного другой подход. Они хотят, чтобы голосование было среди активистов. Предлагают брать у них какие-то данные, а интернет-голосование – как рекомендательное.









-- В интернете может быть накрутка голосов, нет?





-- Можно подключиться к Wi-Fi и получить индивидуальный код, как это происходит, например, в торговых сетях. Один раз проголосовали, а второй раз со своего мобильного номера проголосовать уже будет невозможно. Это все технологии, они могут быть разными, под конкретный запрос.





У меня не сложилось впечатление, что к организации этого проекта подходят серьезно и основательно. Хотя сам по себе праймериз – интересная технология, но отношение к реализации идеи должно быть совершенно другим.

Нас не включают в рабочие группы, где все это обсуждается. Мол, мы все решим, а вы, если хотите – играйте по нашим правилам.





Мы в такие игры не играем. Из-за таких нюансов я не хочу участвовать в праймеризе.





Можно, конечно, сделать еще один праймериз. Было бы интересно включить в список не только оппозиционеров, но и всех тех, кого чисто теоретически могут поддержать – и Владимира Макея, и Александра Лукашенко, еще пару топовых персон. И посмотреть, какой будет реакция общества, кого поддержат…