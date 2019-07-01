Евро упал почти до годового минимума

Курс доллара вырос на 0,0029 рубля до 2,0471 BYN/USD. Это максимальный уровень за последние 12 дней. За последние пять торговых сессий доллар подорожал на 0,0120 BYN.





Курс евро упал ещё на 0,0032 рубля до 2,3117 BYN/EUR. Это минимальный уровень за 351 день. До минимума за год не хватило всего две недели.





Курс российского рубля опустился всего на 0,0016 рубля до 3,2371 BYN/100 RUB. За последние пять дней рубль РФ подешевел на 0,0154 BYN.





Россия

Центральный банк РФ поднял официальный курс доллара на завтра на 17 копеек до 63,2265 RUB/USD, а официальный курс евро вырос всего на 1 копейку до 71,4080 RUB/EUR.