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На яхте патриарха Кирилла заметили девушку в бикини. РПЦ: ничего об этом не знаем

02.07.2019 13:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главного российского церковника — патриарха Кирилла (Гундяева) — неоднократно уличали в любви к роскошной жизни и светским развлечениям.

Теперь в сети оказались фото, подтверждающие, что и яхта главы РПЦ используется явно не для духовных практик.



На фото, сделанных в Москве 23 июня, зафиксировано, как на яхте развлекается компания молодежи. Особое внимание привлекла девушка в откровенном бикини. В соцсетях шутят, что молодая красавица — монахиня, просто вынужденная одеться по погоде. Впрочем, существуют и другие версии.

Формально яхта «Паллада» пребывает на балансе Московской патриархии, и за содержание плавсредства платит российская церковь. Таким образом, не исключен вариант, что церковники пытаются подзаработать, сдавая яхту в аренду, пишут fakty.ua


Позже в Российской православной церкви сообщили, что ничего не знают об обнаженной девушке, которая была на принадлежащей РПЦ яхте "Паллада".

"Мне об этом ничего не известно", – заявил в комментарии радиостанции "Говорит Москва" зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, отвечая на вопрос о фотографиях и о том, кто может пользоваться яхтой.


 
 
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Главного российского церковника — патриарха Кирилла (Гундяева) — неоднократно уличали в любви к роскошной жизни и светским развлечениям.
 
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