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На яхте патриарха Кирилла заметили девушку в бикини. РПЦ: ничего об этом не знаем
Источник материала: Партизан
Главного российского церковника — патриарха Кирилла (Гундяева) — неоднократно уличали в любви к роскошной жизни и светским развлечениям.
Теперь в сети оказались фото, подтверждающие, что и яхта главы РПЦ используется явно не для духовных практик.
На фото, сделанных в Москве 23 июня, зафиксировано, как на яхте развлекается компания молодежи. Особое внимание привлекла девушка в откровенном бикини. В соцсетях шутят, что молодая красавица — монахиня, просто вынужденная одеться по погоде. Впрочем, существуют и другие версии.
Формально яхта «Паллада» пребывает на балансе Московской патриархии, и за содержание плавсредства платит российская церковь. Таким образом, не исключен вариант, что церковники пытаются подзаработать, сдавая яхту в аренду, пишут
Позже в Российской православной церкви сообщили, что ничего не знают об обнаженной девушке, которая была на принадлежащей РПЦ яхте "Паллада".
"Мне об этом ничего не известно", –
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Главного российского церковника — патриарха Кирилла (Гундяева) — неоднократно уличали в любви к роскошной жизни и светским развлечениям.
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